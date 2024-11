Roma colpita e spazzata via: affare a sorpresa, lampo bianconero

Calciomercato Roma, con l’intento di rinforzare il proprio reparto, i bianconeri sono pronti a far saltare il banco: come cambiano le carte in tavola

Dopo un paio di settimane che definire complicate sarebbe solo un eufemismo, il reparto difensivo della Roma ha risposto nuovamente presente. Contro il Torino, i giallorossi hanno infatti ridotto al minimo svarioni e disattenzioni, disputando una gara ordinata e disciplinata da un punto di vista tattico.

Se sia un fuoco di paglia o l’alba di una nuova era non è dato saperlo. Sta di fatto che proprio dalla crescita o meno della difesa passerà la risalita di una squadra che nella prima parte di stagione si è resa protagonista di troppe prestazioni altalenanti che alla fine hanno inficiato risultati e classifica. Ad ogni modo, indipendentemente da quale sarà l’andamento della stagione nei prossimi mesi, tanti indizi suggeriscono che nel corso della prossima campagna estiva di trasferimenti l’area tecnica giallorossa sarà chiamata ad un nuovo, importante restyling del pacchetto arretrato. Oltre al mancato utilizzo di Hummels e i dubbi riguardanti la ‘tenuta’ di Hermoso, un’eventuale cessione in difesa potrebbe aprire le porte a scenari interessanti. Sotto questo punto di vista, impossibile non tenere aperto un piccolo spiraglio anche sul fronte Badé, a lungo inserito dalla Roma nel corso della scorsa estate.

Calciomercato Roma, anche il Newcastle sulle tracce di Badé: le ultime

Il difensore francese ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Siviglia, prolungandone la scadenza fino al 2029. Nonostante l’enorme importanza che il difensore francese ricoprire nello scacchiere della squadra andalusa, però, una sua cessione in tempi relativamente brevi non è affatto da escludere.

Dopo aver inserito una clausola rescissoria da 60 milioni al momento dell’ultimo contratto fatto firmare a Badé, infatti, il Siviglia potrebbe accettare anche un’offerta decisamente inferiore. Lo sanno bene i tanti club di Premier League che in tempi e in modi diversi hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra. Tra i club più interessati c’è sicuramente il Liverpool, ma non solo. Oltre all’inserimento del Barcellona risalente ai giorni scorsi, anche il Newcastle si sarebbe messo sulle tracce del promettente difensore francese. Stando a quanto riferito da TBR Football, infatti, dopo aver fallito l’assalto a Guehi, i Magpies avrebbero virato con convinzione proprio su Badé. Nonostante la folta concorrenza, i bianconeri d’Inghilterra potrebbero anticipare tutti finanziando il colpo grazie alle cessioni di Trippier e Almiron, ormai al passo d’addio. Situazione da monitora con estrema attenzione.