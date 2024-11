Salta tutto prima della firma: Roma a mani vuote

Emergono novità in merito ad un affare sfumato per la Roma di Florent Ghisolfi, rimasta a mani vuote dopo una serie di ingenti investimenti

Come spesso accade nel corso delle crisi, i tifosi dell’AS Roma sono ancora alla ricerca di un vero e proprio colpevole a cui addossare le colpe di un decimo posto (tra l’altro potenzialmente temporaneo dato che il Bologna deve ancora recuperare la nona giornata): tra le vie della città eterna la tifoseria appare equamente divisa tra coloro i quali intravedono il problema in Ivan Juric, chi nella lontananza e l’incompetenza calcistica della proprietà statunitense e chi nell’operato estivo di Florent Ghisolfi.

A prescindere dalle numerose considerazioni da compiere sulla gestione di Daniele De Rossi e Ivan Juric, appare difficile negare lo stupore per la distanza che intercorre tra le aspettative generate da un investimento estivo di oltre 100 milioni di euro e i risultati ottenuti nel corso di questa prima parte di campionato, durante la quale sono persino emerse alcune lacune relative all’organico.

Appare infatti paradossale pensare ad un Ghisolfi costretto a dover rimboccarsi le maniche a gennaio dopo aver speso ben più di 100 milioni di euro nel corso dell’estate ma, come testimoniato dalle prestazioni della Roma e dalle evidenze emerse nelle scorse settimane, ai giallorossi occorre un vice-Dovbyk, un quinto di sinistra che non faccia penare i tifosi quanto Celik o Abdulhamid e potenzialmente un nuovo centrale difensivo nel caso in cui Hummels non dovesse risultare costante sul piano fisico. Per comprare tuttavia, come ben saprete, occorre vendere e, in tal senso, sono giunte nuove indiscrezioni su una possibile entrata nelle casse giallorosse.

Sfumato l’affare Tahirovic: niente incasso per Ghisolfi

Nelle scorse ore è tornato sotto i riflettori uno dei talenti più chiacchierati degli scorsi anni tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini. Il suo nome (che vi risulterà tutt’altro che sconosciuto se avete seguito anche distrattamente le sessioni di mercato della Roma) è Benjamin Tahirovic, il quale, dopo aver passato poco più di un anno con la maglia dell’Ajax, sarebbe stato ad un passo da abbandonare l’Olanda nel corso dell’estate.

Passato dalla Roma all’Ajax durante la sessione estiva del 2023, Tahirovic è ancora legato alla società giallorossa da una percentuale sulla rivendita del 15%, che permetterebbe ai Friedkin di incassare qualcosa (una cifra modesta visto il ridimensionamento del suo valore sul mercato) nel caso di un trasferimento.

Questa prospettiva, come riportato da MikeVerweij, sarebbe già stata evitata nel corso dell’ultima sessione di mercato, durante cui lo stesso Tahirovic avrebbe fatto saltare il trasferimento al Coventry City (squadra della Championship inglese intrigata dalle qualità tecniche del mediano bosniaco).