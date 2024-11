‘Scambio’ magico per Leao: il primo sì è già arrivato

Al centro di molte indiscrezioni di mercato, Rafa Leao si sta prendendo nuovamente le luci della ribalta. Novità clamorosa dalla Spagna

Salvo nuovi clamorosi colpi di scena, anche contro il Monza non partirà titolare. Nonostante gli ultimi deludenti risultati, infatti, Fonseca non torna indietro e continua a ridimensionare la centralità di Rafa Leao nel progetto tecnico rossonero. Da intoccabile a riserva di lusso, il passo è molto breve.

Quale che sia la vera motivazione di questa ‘epurazione’, Leao non è più il faro del Milan. Un dettaglio sicuramente non trascurabile, dal momento che le voci riguardanti una possibile cessione anticipata del fuoriclasse lusitano sono ritornate a calamitare attenzione mediatica e inevitabili indiscrezioni. Ed è chiaro che – stando così le cose – l’eventuale addio di Leao sembra essere sempre più condizionato all’evolvere della situazione riguardante Paulo Fonseca, la cui panchina continua a traballare pericolosamente. Dalla Spagna, intanto, continuano a rilanciare con sempre più insistenza l’opzione Leao. Per il Barcellona in primis, ma non solo.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: anche l’Atletico Madrid sulle tracce di Leao

Secondo quanto evidenziato da todofichajes.com, infatti, sulle tracce del gioiello del Milan si sarebbe improvvisamente messo anche l’Atletico Madrid. Alla ricerca di nuovi innesti con cui puntellare un reparto che potrebbe rimanere orfano di Griezmann, che avrebbe già detto sì all’ipotesi di volare in Mls, i Colchoneros stanno continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti.

A tal proposito, negli ultimi giorni il club iberico avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi proprio per Leao, allo scopo di valutare la fattibilità di un’operazione che almeno a gennaio si preannuncia comunque piuttosto complicata. Tuttavia, il discorso potrebbe cambiare se ci si proietta in ottica estiva: con più tempo per imbastire la trattativa, l’Atletico avrebbe non poche frecce nella propria faretra per provare a convincere il Milan a lasciar partire Leao. Magari anche a fronte di un’offerta drasticamente inferiore rispetto al valore dell’attuale clausola rescissoria…