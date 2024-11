Scontro in panchina e provvedimento UFFICIALE: è addio

Rescissione UFFICIALE dopo lo scontro in panchina: addio immediato. C’è anche l’annuncio del club che mette fine alla questione

Incredibile ma vero. Uno scontro in panchina, a pochi istanti dalla fine del match, che ha fatto saltare il cambio che era pronto a farsi, ha portato alla rescissione ufficiale del contratto. Non c’è stato nemmeno il tempo di capire la situazione, nemmeno il tempo di parlare, forse, che si è arrivati ad una presa di posizione netta e incredibile.

“Il Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicano la conclusione del contratto in comune accordo tra le parti. Formatos nelle categorie giovanili, Marcelo è tornato al Fluminense nel 2023, partecipando alla conquista dei titoli del Campionato Carioca 2023, della Conmebol Libertadores 2023 e della Recopa 2024. I legami istituzionali e affettivi tra il Fluminense e Marcelo rimangono intatti. Il nome dell’atleta è stato recentemente immortalato nello stadio del centro di allenamento di Xerém. Il Fluminense ringrazia Marcelo e continuerà, come sempre, a fare il tifo per il suo successo in tutte le sue sfide”. Questa la nota apparsa sul sito della Fluminense.

Rescissione ufficiale per Marcelo: ecco cosa è successo

Ma cosa ha portato a questa decisione clamorosa? A pochi minuti dalla fine della partita Mano Menezes, allenatore della Fluminese, stava per effettuare la sostituzione per mandare in campo proprio Marcelo. Ma le telecamere hanno inquadrato l’ex Real Madrid, cresciuto appunto nella società brasiliana, dissentire platealmente facendo di no con la testa alle indicazioni che arrivavano dal proprio allenatore.

E Menezes dal proprio canto ha deciso di cambiare immediatamente la sostituzione. Marcelo si è rimesso la felpa ed è tornato in panchina. Le cose sono precipitate insomma in maniera abbastanza veloce, repentina, senza la possibilità reale nemmeno di capire cosa fosse successo. E tutto questo ha fatto sì che la società prendesse una decisione clamorosa, vale a dire quella di chiudere in anticipo il rapporto di lavoro con uno dei terzini sinistri più vincenti della storia del calcio. “Avrei messo Marcelo in quel momento, ma ho sentito qualcosa che non mi è piaciuto e ho cambiato idea. Ho messo John Kennedy”, ha dichiarato Menezes al termine della partita.