Verona-Roma, UFFICIALE: recupero last-minute

Verona-Roma, ufficiale: il recupero è last-minute. Anche Zanetti, tecnico dei veneti, ha diramato la lista dei convocati. Doppi assenza

Domani torna in campo la Roma, e lo farà sul campo del Verona. Un campo scorbutico, difficile per tutti, anche se i veneti, c’è da dirlo, dopo un avvio di stagione decisamente importante hanno perso diverse partite e adesso si trovano nei bassifondi della classifica.

Normale che la Roma abbia un solo risultato a disposizione: la vittoria. Che sarebbe la seconda di fila come non succede da aprile da queste parti. Juric contro una sua ex squadra, così com’era successo giovedì contro il Torino. E si spera, ovviamente, che il risultato possa essere identico. Per i tre punti si potrebbe anche dimenticare una prestazione al di sotto delle prestazioni. Servono solo quelli, per ora, ai giallorossi, per rimettere a posto una classifica che di certo non lascia tranquilli.

Verona-Roma, ufficiale: Zanetti recupera Okou

E se Juric dovrà fare a meno di Hermoso, non convocato dopo il problema muscolare accusato in settimana (c’è invece Dovbyk che oggi ha svolto la rifinitura con i compagni) anche Paolo Zanetti in questi minuti ha diramato la lista dei convocati.

Nella stessa non ci sono né Belahyane (metronomo in mezzo al campo, uno dei migliori in questo inizio) né Tchatchoua, entrambi appiedati dal giudice sportivo dopo il rosso preso contro il Lecce nello scorso weekend. Presente invece il difensore Okou, che è stato in dubbio fino alla fine per un’infiammazione al tendine d’Achille che lo aveva costretto a saltare appunto la trasferta in Puglia. Difficilmente vedrà il campo (una sola presenza fino al momento) ma sicuramente potrebbe essere un’alternativa per il tecnico a partita in corso. Vedremo se andrà così ovviamente. Interessa poco comunque alla Roma tutto questo: Juric ha un solo risultato a disposizione, come detto, per non rischiare di essere messo di nuovo in discussione.