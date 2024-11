Convocati Roma, UFFICIALE: la scelta su Dovbyk

Roma, è stata diramata la lista dei convocati giallorossi in vista della trasferta del ‘Bentegodi’ contro l’Hellas Verona. La decisione su Artem Dovbyk

Reduce dall’importante successo ottenuto contro il Torino, la Roma vuole allungare la striscia di vittorie consecutive per provare a risalire la classifica ed imprimere la sterzata decisiva alla stagione. Per farlo, i giallorossi se la dovranno vedere con l’ostacolo Hellas Verona al ‘Bentegodi’, in una gara che negli ultimi anni ha evidenziato contenuti agonistici importanti.

Uno dei dubbi della vigilia – come evidenziato dallo stesso Juric nel corso della conferenza stampa di presentazione – era rappresentato dalla presenza o meno di Artem Dovbyk. Dopo aver regolarmente svolto la seduta di allenamento con il resto del gruppo, l’ex attaccante del Girona è stato inserito nella lista dei convocati che partiranno alla volta di Verona. Smaltita dunque la febbre che negli ultimi giorni aveva debilitato l’attaccante ucraino, costringendolo a saltare il match casalingo contro il Torino. L’unica assenza è quella di Hermoso, out per un problema muscolare accusato nelle scorse ore. Ecco la lista completa dei convocati della Roma:

PORTIERI: Marin, Ryan, Svilar

DIFENSORI: Angelino, Celik, Dahl, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud

CENTROCAMPISTI: Cristante, El Shaarawy, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Zalewski

ATTACCANTI: Baldanzi, Dybala, Dovbyk, Shomurodov, Soulé