Voltafaccia e accordo Milan: ecco l’erede di Fonseca

In casa Milan, dopo la sconfitta contro il Napoli, bisogna registrare delle novità che riguardano il futuro di Paulo Fonseca.

Questi sono stati giorni molto intensi per il campionato italiano di Serie A, visto il turno infrasettimanale che si è tenuto in questi ultimi giorni. Il risultato più importante, ovviamente, è stato che si visto martedì sera allo Stadio San Siro, dove il Napoli di Antonio Conte capolista ha sconfitto per 0-2 il Milan di Paulo Fonseca.

Con questa storia, di fatto, il team partenopeo ha rafforzato il proprio primato, visto che ha sia mantenuto il vantaggio di quattro punto sull’Inter (che ha sconfitto per 0-3 l’Empoli) che aumentato il suo margine sulla Juve (la quale ha pareggiato per 2-2 all’Allianz Stadium contro il Parma). Mentre gli altri risultati da sottolineare sono sicuramente le vittorie di Fiorentina, Roma e Lazio che, rispettivamente, hanno battuto le varie Genoa, Torino e Como.

Ma si sa che nel calcio di oggi non c’ tempo di riposare. Già quest’oggi, infatti, ci saranno tre partite dell’undicesimo turno di campionato (Bologna-Lecce, Udinese-Juve e Monza-Milan). Tuttavia, in attesa della gara contro il team brianzolo di Alessandro Nesta, in casa rossonera bisogna registrare delle importanti novità.

Milan, Xavi potrebbe sostituire Paulo Fonseca: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘todofichajes.com’, infatti, i dirigenti del Milan avrebbero messo i propri occhi su Xavi. La posizione di Paulo Fonseca, considerando anche il ko di martedì scorso contro il Napoli, è sempre più in bilico. Mentre l’ex allenatore del Barcellona sarebbe il primo nome per sostituire il tecnico portoghese.

Lo stesso Xavi avrebbe gradito l’interessamento del Milan. C’è da dire che il tecnico catalano, dopo il divorzio dal Barcellona dell’anno scorso, aveva espresso la sua intenzione di prendersi un anno di pausa, anche se l’accostamento ad una squadra importante come quella rossonera potrebbe cambiare tutto.