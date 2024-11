Bye bye Juventus, si chiude il sipario: cash e scambio per il pupillo di Giuntoli

Calciomercato Juventus, si chiude il sipario: cash più il cartellino di un giocatore per arrivare al pupillo di Giuntoli. L’affare lo chiudono così

Il mercato di gennaio si avvicina, e la Juventus per forza di cose dovrà essere una delle squadre più attive nella sessione invernale. Anche ieri Giuntoli, prima della vittoria sul campo dell’Udinese, ha parlato delle possibili operazioni che i bianconeri potrebbero fare nel momento in cui ci sarà la riapertura dei trasferimenti: “Siamo alla finestra” ha risposto il direttore dell’area tecnica. Insomma, almeno un difensore, dovrebbe arrivare.

Per l’attaccante invece la Juve dovrebbe decidere di aspettare Milik: il polacco dovrebbe rientrare alla fine del prossimo mese di dicembre e sarebbe l’alternativa a Vlahovic. Pensieri, possibili inserimenti, alternativa da trovare: di certo i bianconeri qualcosa nel motore di Motta inseriranno. E, probabilmente, non potranno inserire, anche in vista in questo caso della prossima stagione, quell’esterno che è stato accostato ai bianconeri per moltissimo tempo in estate.

Calciomercato Juventus: Adeyemi al Barcellona. L’affare lo chiudono così

Sì, la Juve voleva Adeyemi del Borussia Dortmund. Ma a quanto pare, secondo quanto scritto da El Nacional, su di lui è piombato forte il Barcellona che avrebbe trovato anche la formula del possibile affare da concludere nello spazio di pochissimo tempo, mettendo di conseguenza la Juve con le spalle al muro.

Intanto il cartellino di un giocatore assai interessante: quello di Ferran Torres che in Catalogna con Flick in panchina sta trovando pochissimo spazio anche per via dei giovani assai interessanti (eufemismo, sono campioni), che il Barcellona ha sfornato dalla Masia. E poi anche 15milioni di euro per convincere i tedeschi, da sempre bottega cara, a lasciar partire uno degli esterni offensivi più apprezzati nel panorama internazionale. Insomma, una mossa che potrebbe andare a dama e che mette ko Giuntoli. In questo modo le possibilità di vedere Adeyemi in Italia sono pochissime. Per non dire nulle.