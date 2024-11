Chiesa torna in Serie A: corto circuito da 90 milioni e Milan ko

Chiesa torna in Serie A. E’ davvero possibile il ritorno, pressoché immediato, nel nostro campionato dell’ex campione di Fiorentina e Juventus?

Vanno e tornano nomi e suggestioni che non perdono mai il loro fascino. Federico Chiesa ha lasciato la Juventus, e l’Italia, la scorsa estate sbarcando, a prezzo di saldo, al Liverpool.

Piazza ‘possente e titolata’, dove la concorrenza non manca. L’attaccante di Genova sta soffrendo in questa prima parte di stagione. Raramente ha giocato dal primo minuto. Una situazione che non entusiasma l’ex bianconero. La ricchissima Premier League, con i suoi facoltosi club, è sempre la locomotiva del mercato europeo. La Premier, ed i suoi club, tessono la tela delle operazioni e le altre ne seguono a cascata. Nessun torneo come la Premier League è in continuo divenire e nessun club, negli ultimi anni, è parso continuamente ‘in fieri‘ come il Manchester United. I ricchissimi Red Devils che ambiscono, come nessuno, a ritornare grandi.

Chiesa torna in Serie A: lo ha deciso la Premier League

Il Manchester United ha da poco deciso di affidarsi al tecnico portoghese Ruben Amorim, dopo aver esonerato l’olandese Erik ten Hag.

Come sempre avviene in questi casi, appena insediato, il nuovo tecnico ha compilato la lista della spesa. Un nome solo al primo posto: Khvicha Kvaratskhelia del Napoli. Il tecnico lusitano lo vuole al posto del deludente Antony. Il Napoli valuta il giocatore non meno di 90 milioni di euro, cifra che potrebbe rappresentare l’eventuale clausola rescissoria in caso di rinnovo del contratto con il Napoli da parte del campione georgiano. Cifra che non spaventerebbe il Manchester United così come nemmeno il Liverpool, altro club interessato al giocatore partenopeo. Nel caso dei Reds l’operazione con il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe andare in porto inserendo Federico Chiesa come contropartita tecnica. L’esterno azzurro è sempre piaciuto ad Antonio Conte che saprebbe, da par suo, ‘ricaricarlo’ al meglio. Un’operazione che metterebbe nuovamente k.o. il Milan, da sempre estimatore del figlio d’arte ex Juve.

Un’operazione al momento soltanto ipotetica, ma considerando i protagonisti in campo…