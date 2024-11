Dalla Juve alla Roma, lo hanno ‘mandato via’: via libera clamoroso

Dalla Juve alla Roma: il giocatore non ha convinto i bianconeri e adesso la squadra della Capitale ha il via libera. Ecco la situazione

Ci sono dei giocatori, giovani, che ogni tanto vengono invitati da club professionistici per sostenere alcuni giorni di allenamenti con i pari età per cercare di capire se hanno la possibilità, reale, di rimanere dentro ad un gruppo importante.

Di queste storie ce ne sono tantissime in giro per l’Italia e non solo, e qui parliamo di un elemento che era stato messo nel mirino sia dalla Juventus sia dalla Roma, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da tuttojuve.com. Ma c’è un però. Un via libera clamoroso che potrebbe aiutare il club giallorosso nella chiusura dell’affare. E andiamo a vedere di chi si tratta.

Dalla Juve alla Roma: ai bianconeri non ha convinto

“Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione – scrive il sito citato prima – il giovane attaccante classe 2009 David Jereb – ambito anche dalla Roma – si è allenato per qualche giorno con la Juventus, ma il ragazzo che gioca attualmente nel Domzale non è considerato un profilo pronto e adatto dalla dirigenza bianconera”.

Via libera per la Roma, quindi, che anche nella Capitale si è allenato dal 2 al 5 ottobre, secondo quanto riportato in questo caso da Gazzetta Regionale. Sembrava un affare fatto, ma poi questo interesse della Juve che aveva bloccato di fatto l’operazione. Jereb, sloveno classe 2009, non ha convinto in bianconero quindi i giallorossi qualora fossero ancora interessati potrebbero tornare in corsa per chiudere la questione nello spazio di pochissimo tempo. Si sa, quando ci sono i giovani di mezzo, il club giallorosso riesce quasi sempre a vedere oltre. E sappiamo benissimo, pure, che molti club si possono sbagliare nel capire qual è il reale valore di un giocatore. Vedremo come andrà a finire la situazione, intanto Jereb non andrà alla Juve, questo è certo.