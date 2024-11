Formazioni ufficiali Verona-Roma: nuova bocciatura di Juric

Formazioni ufficiali di Verona-Roma. La sfida del Bentegodi metterà di fronte due squadre che puntano a conquistare l’intera posta, poiché non hanno alternative.

Verona, ed il Verona, rappresentano una nuova, fondamentale tappa nel controverso cammino della Roma di Ivan Juric. La vittoria giallorossa contro il Torino ha di per sé rappresentato un tonificante sospiro di sollievo.

Ansia che invece è ben presente nel Verona di Paolo Zanetti. Il più che positivo inizio di stagione della formazione scaligera ha probabilmente illuso l’intero ambiente gialloblù che invece, nell’ultimo periodo, ha dovuto ‘ingoiare’ una serie preoccupante di risultati negativi. La Roma non è, al momento, la formazione più semplice da affrontare per gli scaligeri, poiché anche la compagine capitolina ha ‘fame’ di punti per poter risalire la classifica, ma per il Verona non sembrano esserci alternative. Paolo Zanetti da un lato, Ivan Juric dall’altro valutano i migliori undici da mandare in campo.

La gara è fondamentale per entrambe. Entrambe non possono permettersi di sbagliare.

Verona-Roma. Le formazioni ufficiali, fuori Cristante

Per la sfida contro la Roma Paolo Zanetti dovrà rinunciare a due pedine importanti come Tchatchoua e Belahyane, entrambi squalificati. Difesa schierata a quattro con Daniliuc e Bradaric posizionati sulle fasce.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi, Bradaric; Duda, Serdar; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

Ivan Juric recupera il suo centravanti. Infatti Dovbyk dovrebbe tornare al centro dell’attacco giallorosso dopo aver saltato il turno infrasettimanale. Alle sue spalle agiranno Dybala e Pellegrini, che ha vinto il duello con Baldanzi. In difesa confermato il trio Angelino-Mancini-Ndicka.

ROMA (3-4-2-1, da confermare): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

Il tecnico croato sembra quindi deciso ad escludere dall’undici inziale Cristante. Scelta legata soltanto alla sfida di questo pomeriggio al Bentegodi o trattasi di una bocciatura definitiva per il 29enne centrocampista di San Vito al Tagliamento?