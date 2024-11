Hummels lascia subito la Roma: la proposta accontenta tutti

Hummels lascia subito la Roma: l’impatto con il campionato italiano del difensore tedesco non c’è praticamente stato. Torna a casa

Ci è voluto del tempo per il debutto. Si sapeva: dopo non aver trovato squadra per un’estate intera alla fine si è accasato alla Roma, ben oltre i limiti consentiti dal mercato. Sì, perché Hummels in giallorosso è arrivato a parametro zero a settembre, quando i trasferimenti erano chiusi.

Ma il fatto di essersi svincolato dal Borussia Dortmund ha permesso ai giallorossi di portarlo a Trigoria. Ci si aspettava un avvio importante di stagione per un difensore che ha giocato l’ultima finale di Champions League. Ma se De Rossi praticamente non ha mai avuto realmente il tempo di schierarlo, discorso diverso va fatto per Juric che a specifica domanda ha detto di preferirgli Ndicka. Poi lo ha fatto giocare a Firenze, dopo l’espulsione di Hermoso e al primo pallone toccato il tedesco ha fatto autogol. Di nuovo in panchina contro il Torino, anche oggi dovrebbe guardare i compagni.

Hummels in Germania: lo vogliono 8 squadre

E magari anche lui si potrebbe stufare di questa situazione. Tant’è che in Germania il suo è diventato praticamente un caso. La Bild ha dedicato un ampio servizio al giocatore mettendo in evidenza un fatto: ci sarebbero almeno 8 club pronti a prenderlo già nel prossimo mese di gennaio e magari la Roma potrebbe anche decidere di agevolare questa uscita qualora da qui ai prossimi due mesi il minutaggio dovesse rimanere così basso. Inutile pagare uno stipendio così importante per un giocatore che praticamente non vede mai il campo.

Insomma, un addio di Hummels, in anticipo rispetto anche a quello che è l’accordo che lo lega alla Roma, è da tenere in considerazione. Soprattutto se sulla panchina dei giallorossi dovesse rimanere Ivan Juric. Che proprio non lo vede e che ha deciso di fare altre scelte.