Nuova trattativa tra Juve e Milan: sì al prestito, ecco tutte le cifre

Nuova trattativa tra Juve e Milan: sì al prestito ecco le cifre dell’operazione che si potrebbe vedere nella prossima sessione di mercato

Giuntoli ha ufficializzato, prima della gara contro l’Udinese, che la Juve è alla ricerca di un difensore per il mercato di gennaio. I nomi che sono usciti fuori in queste settimane, dopo l’infortunio di Bremer, sono diversi.

Da Kiwior, ex Spezia adesso all’Arsenal, passando per Skriniar, che al Psg non sta trovando spazio. Ma ci sono altri profili che i bianconeri stanno monitorando, in quella che dovrebbe essere, senza dubbio, un’operazione da chiudere in prestito. Sì, perché il direttore dell’area tecnica non ha ampi margini di manovra, a meno che non ci sia qualche uscita ma per il momento non si sa chi, nel caso, possa andare via. In tutto questo, nei giorni scorsi, il giornalista della Rai Paganini aveva lanciato il nome di Tomori. Adesso quel nome è tornato prepotentemente alla ribalta.

Dal Milan alla Juventus: anche Tomori da Motta

A scriverlo, sul proprio profilo X, ci ha pensato l’insider bianconero Edoardo Mecca: “Tra i nomi monitorati per il mercato di gennaio dalla Juve ci sarebbe anche quello di Tomori. L’interesse potrebbe essere sul prestito con obbligo di riscatto sui 25 milioni“. Dopo Kalulu, quindi, un altro difensore potrebbe passare da Milano a Torino.

Effettivamente, comunque, appare un’operazione difficile. Anche perché le polemiche, dopo il passaggio di Kalulu, non sono mancate. Il francese, adesso, agli ordini di Motta sta facendo benissimo, è uno dei migliori, e i tifosi del Milan hanno accusato la società di non capire quali sono le reali qualità del giocatore. Diciamo che magari Giuntoli un tentativo lo potrebbe effettivamente fare, ma prima, secondo altre informazioni, dovrebbe cercare semmai un’operazione in prestito secco senza nessun diritto e figurarsi un obbligo. Poi sappiamo altrettanto bene che nel mercato potrebbe succedere di tutto.