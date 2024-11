Nuovo esterno dalla Premier: hanno chiamato la Roma | ASRL

Gli esterni sono il tallone d’Achille della Roma, Ghisolfi è pronto ad intervenire sul calciomercato e riceve un assist dalla Premier

Tornata alla vittoria in campionato giovedì scorso contro il Torino, la Roma ha fatto il minimo sindacale, vincendo di misura per 1-0 e non fornendo di certo una prestazione di livello. Oggi contro il Verona, Ivan Juric cerca conferme importanti contro un’altra ex squadra, se non altro a livello di risultato e di punti. Centrare il secondo successo consecutivo sarebbe di vitale importanza per non perdere ulteriore terreno rispetto alle zone alte della classifica, visto il grande ritardo accumulato in questo avvio di stagione nettamente al di sotto delle aspettative.

Anche questo pomeriggio, il tecnico croato persevererà sull’utilizzo della difesa a tre, nonostante gli esterni sin qui chiamati ad agire come quinti siano stati tutt’altro che irreprensibili. Checche ne dica Florent Ghisolfi, che circa un mese fa aveva parlato di ben sette interpreti pronti a ricoprire quelle posizioni del campo, al momento stanno giocando sempre gli stessi, complici le difficoltà di adattamento di alcuni nuovi arrivati e le convinzioni tattiche di Juric, che vedono Angelino più come terzo di difesa che come quinto a centrocampo. Va da sé che, con o senza la conferma dell’ex Toro, il dirigente francese dovrà vigilare sin da gennaio il calciomercato degli esterni.

Calciomercato Roma, colpo low cost dalla Premier

In tal senso, l’ex Nizza ha accolto con interesse alcune chiamate arrivate dalla Premier League. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, alcuni intermediari hanno segnalato a Trigoria il profilo di Ricardo Pereira. Tra i principali protagonisti della promozione del Leicester con 45 presenze, 4 gol e 3 assist, il portoghese 31enne quest’anno ha collezionato appena due presenze in campionato. L’ex Porto e Nizza ha fatto capire di essere pronto a cambiare aria a gennaio qualora questa situazione di precarietà dovesse perdurare.

Già offerto in passato alla Roma, Pereira non convinse soprattutto per alcuni dubbi di natura fisica, spazzati via però nel corso della stagione scorsa e dall’inizio di questa, in cui il suo nome è sempre entrato nella lista dei convocati. Anche per questo, a Trigoria non hanno chiuso le porte ad un eventuale affondo invernale, a patto che le cifre richieste dalle Foxes si attestino su cifre ragionevoli se non addirittura sul prestito.