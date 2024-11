Roma, Marelli inchioda arbitro e Var: gol del Verona da annullare

La Roma è sotto alla fine del primo tempo: il Verona sta vincendo ma il gol che ha mandato avanti i veneti era da annullare. Marcenaro horror

La Roma è sotto alla fine del primo tempo. Sta vincendo il Verona 2-1. Ma il gol che ha mandato di nuovo avanti la squadra di Zanetti era da annullare. Magnani sì, colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Svilar è palesemente fermato nel momento in cui cerca l’uscita da Kastanos.

Una Roma che era partita bene, poi l’errore di Zalewski ha cambiato il match, il pareggio di Soulé sembrava potesse rimettere tutto a posto, ma poi l’ennesimo errore arbitrale contro i giallorossi ha pesato. E a dire che il gol doveva essere annullato non lo diciamo noi, ma Luca Marelli, che è l’uomo che visualizza i possibili errori dei direttori di gara su Dazn. Ecco cosa ha detto sull’operato di Marcenaro.

Verona-Roma, le parole di Marelli

“Ci sono elementi per una valutazione approfondita. A mio parere è da annullare. Kastanos ha voluto ostacolare il portiere della Roma. Su Magnani non c’è nulla, mentre la posizione di Kastanos per me è molto più critica. Non fa nulla per evitare il portiere e alza il braccio destro per ostacolare il portiere della Roma. C’è da notare, anche, che Ndicka prende una gomitata da Magnani. Ci ritorneremo più tardi”. Insomma, Verona avanti ma sempre con il solito errore che colpisce i giallorossi.

Ricordiamo quello di Monza, con un rigore solare non concesso dopo un pestone su Baldanzi, o sempre un altro calcio di rigore non concesso a Genova per un altro tocco su Dybala. Nessuna protesta, comunque, alla fine del primo tempo, quando è stato atterrato dentro l’area di rigore Gianluca Mancini. In questo caso, Marelli, ha commentato in questo modo: “Tutto tranquillo, tra l’altro è Mancini che trattiene per la maglia Kastanos, non c’è nulla”. Infine, alla fine del primo tempo, è stato anche espulso uno dei collaboratori di Juric, Michele Salzarulo. Diciamo che un primo tempo da dimenticare per il direttore di gara.