Roma, Zalewski semina il caos: lo hanno sbattuto fuori

Zalewski semina il caos: l’errore del polacco ha mandato avanti il Verona. Sui social i tifosi sono scatenati. Ecco cosa è successo

A questi livelli non sono ammessi questi errori. E poco importa se i senatori in campo, così come raccontato da Dazn, sono andati a rincuorarlo. Zalewski ne ha combinata un’altra dopo quella contro l’Inter, alcuni minuti dopo un suo gol, annullato per fuorigioco chilometrico che era comunque arrivato dopo uno splendido aggancio.

Ma niente da fare, l’esterno polacco dimostra di essere un giocatore mentalmente non sempre al cento per cento. Si è subito messo le mani nei capelli dopo aver spalancato la porta al Verona con un passaggio verticale che ha mandato avanti i veneti. E immediatamente sui social, giustamente, si sono scatenati i commenti dei tifosi giallorossi. Non è successo come a Firenze, ad esempio, quando Juric ha cambiato dopo mezzora due uomini che avevano fatto male. Zalewski, almeno fino alla fine del primo tempo, è rimasto in campo.

Zalewski nel mirino, tifosi della Roma scatenati

Ma la partita è cambiata: una Roma che sembrava in totale controllo ha subito il colpo e il Verona, dal proprio canto, ha acquistato fiducia. Ai giallorossi è servito un poco di tempo per rimettersi in corsa, o almeno dare la sensazione di poterlo fare. Il pareggio è arrivato grazie al colpo di tacco di Soulé, su assist di Zalewski, al volo. Ma nel frattempo, come potete leggere sotto, tutti si sono scatenati contro l’esterno. Dispiace, realmente, che non riesca mai a fare una partita senza errori. Sotto come detto, alcuni commenti contro il polacco. Ma ce ne sono tantissimi sul web e vanno tutti verso la stessa direzione.

#Zalewski fa la cosa migliore dei suoi ultimi 3 anni, fuorigioco#VeronaRoma — ApocaFede (@DrApocalypse) November 3, 2024

Zalewski per la prima volta aveva fatto la giocata giusta, ma era 5 metri in fuorigioco. Troppo bello per essere vero effettivamente. — 🐺 (@asrsupporter) November 3, 2024

ma possibile che sulla fascia non abbiamo un ragazzino della primavera che possa sostituire #Zalewski @OfficialASRoma assurdo!#VeronaRoma — leo (@azure1977) November 3, 2024

La mancanza di concentrazione di zalewski e tale che e una mancanza di rispetto verso se stesso #VeronaRoma — Fulvo (@fulvoislife) November 3, 2024

Zalewski deve essere messo fuori rosa — Kais KRIAA (@kaiskriaa79) November 3, 2024