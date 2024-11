Esonero ad un passo e firma rossonera: torna il grande ex

Si profila un esonero improvviso proprio in queste ore e sarebbe già stato individuato il possibile sostituto: si tratta di un grande ex

Diverse squadre in questo momento non stanno trovando un grande rendimento a livello di campionato e il cambio in panchina sembra essere l’unica soluzione utile. Si prospetta un nome importante per il futuro.

La partenza in campionato di Roma e Milan non è stata di certo positiva, ma la differenza è che i rossoneri sono riusciti a mettere in fila qualche risultato importante per risollevarsi. La panchina di Fonseca traballa mentre quella di Juric è ormai completamente rotta e si attende solo un definitivo passaggio di mano. La stagione è ancora lunga ma si rischia di essere clamorosamente in ritardo per trovare delle soluzioni adeguate. Ci sono tanti profili liberi che potrebbero essere sondati, da Allegri a Sarri, passando per Mancini e Terzic, fino ad arrivare a Xavi e Zidane. Per ora nessuno ha fatto una mossa e il tempo continua a scorrere inesorabile.

A dire il vero non c’è solo la situazione in bilico delle due italiane, ma anche una profonda crisi nel campionato francese. Il Rennes in questo momento è tredicesimo con 11 punti in 10 giornate e nell’ultima gara è stato preso a pallonate dall’Auxerre (con un secco 0-4). Chiaramente la proprietà, piuttosto ricca e ambiziosa, non è contente dell’andamento e sta pensando ad un nuovo allenatore.

Rudi Garcia può tornare subito in panchina: si apre una nuova chance

Frederic Massara, direttore sportivo del Rennes, sta vagliando l’ipotesi di chiamare in panchina Rudi Garcia. I due hanno lavorato insieme nella Roma di Pallotta e centrarono un magnifico secondo posto nel 2013/2014, con il record di 85 punti (poi superato da Spalletti con 87 due anni dopo). Garcia ha da poco allenato anche il Napoli, senza ottenere buoni risultati e venendo esonerato a stagione in corso.

Secondo la stampa francese, Julien Stéphan, attuale mister del Rennes ha le ore contate e Garcia potrebbe subentrare. In lizza per lo stesso posto c’è anche Igor Tudor, reduce dalla parentesi poco fortunata con la Lazio. Per entrambi sarebbe un modo per rilanciarsi in un club ambizioso.