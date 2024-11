Esonero Juric, c’è già la data: il sostituto prende quota

Ivan Juric sempre più vicino all’addio alla Roma: adesso c’è già la data della separazione, con il nome del sostituto che avanza verso Trigoria

I Friedkin devono decidere il da farsi in fretta, vista la delicatezza della situazione. A Verona sono arrivati 3 gol al passivo e zero punti in tasca. Continuare così è pericoloso e urgono degli interventi significativi. Si fanno largo un paio di profili.

La Roma sta sprofondando sotto i colpi degli errori dei propri interpreti. Zalewski ha condannato i giallorossi ad un’altra gara in salita a Verona, poi terminata con una pesantissima sconfitta. Gol regalati, spazi difensivi imbarazzanti e la solita difficoltà nel creare occasioni da rete. Juric non ha trovato il bandolo della matassa e come anticipato nella conferenza della vigilia, anche la vittoria col Torino diventa vana dopo la debacle del Bentegodi. I 13 punti in 11 giornate sono un campanello d’allarme che non si può mettere da parte. Il problema va risolto subito, per evitare di trasformare questa stagione in un grosso incubo.

I Friedkin al momento non sono presenti nella Capitale e non è annunciato un loro arrivo nemmeno nei prossimi giorni. Un’inversione potrà arrivare forse durante la sosta delle nazionali, dopo l’impegno con il Bologna e, prima ancora, quello di Europa League in Belgio. Juric ha le ore contate e per questo anche i bookmaker stanno offrendo quote sempre più a ribasso.

Le quote sul nuovo allenatore della Roma vedono due nomi in vantaggio: Lampard diventa un’opzione credibile

Secondo quanto previsto dal sito di Goldbet, entro il 31 dicembre 2024, la cosa più probabile (oltre alla conferma di Juric, quotata a 2.25) è “Altro” (2.50). Sotto la dicitura rientra soprattutto il nome di Roberto Mancini, accostato a più riprese alla Roma nelle ultime settimane. Da questa mattina sta risalendo la china anche Frank Lampard, ormai offerto a 3.75 e terzo nome più probabile dopo Daniele De Rossi (fermo a 3.25) e Claudio Ranieri (a 3.50). Molto più staccati Maurizio Sarri (a 8) e Massimiliano Allegri (a quota 10).

L’ex Rudi Garcia si gioca a 12, mentre Xavi Hernandez addirittura a 40. La sensazione è che anche per i bookmaker alla fine potrebbe essere una corsa a due tra Lampard e Mancini (in “altro” può rientrare anche Paulo Sousa), mentre Ranieri e De Rossi non sembrerebbero andare a genio proprio ai Friedkin, ultimi decisori in caso di esonero e nuovo tecnico. La speranza dei tifosi, visti i nomi in ballo è che alla fine possa essere davvero “altro”.