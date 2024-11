Juventus-Thiago Motta, si guarda già oltre: ritorno bomba in panchina

Gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni hanno rilanciato in maniera importante la sua candidatura: ‘messaggio’ alla Juventus

Tra le squadre che si sono maggiormente rilanciate nell’ultimo turno di campionato c’è sicuramente la Juventus. Gli uomini di Thiago Motta, infatti, sono riusciti a strappare una vittoria preziosa sul campo dell’Udinese, ritrovando compattezza e solidità difensiva. L’assetto tattico bianconero ha immediatamente beneficiato del ritorno del tandem difensivo Kalulu-Gatti e della verticalità offerta dal recupero di Teun Koopmeiners sulla trequarti, rischiando qualcosa soltanto nella ripresa.

Che Thiago Motta sia riuscito a ritrovare definitivamente la rotta dopo le ultime tre uscite ufficiali – tra campionato e Champions – tutt’altro che appariscenti, non è dato saperlo. Sta di fatto che, complice lo stop casalingo del Napoli, Vlahovic e compagni si sono riportati a ‘soli’ quattro punti di distanza dalla vetta della classifica, in scia di un gruppo molto folto che comprende Fiorentina, Inter e Atalanta. Il riferimento alla compagine di Gasperini offre spunti di riflessione importanti. Dopo un inizio un po’ in sordina, i nerazzurri hanno cominciato a macinare gioco e punti, vincendo tutte le partite del mese di settembre. Una striscia di risultati positivi impressionante che, oltre a certificare la qualità del lavoro di Gasperini (già coronato dalla vittoria dell’Europa League e dagli ultimi piazzamenti in campionato) ha rilanciato prepotentemente la candidatura della ‘Dea’ in chiave Scudetto.

Gasperini sulla panchina della Juve: “Un’occasione gliela darei”

E non è certo un caso che nelle ultime settimane dalle parti di Zingonia la parola Scudetto sia stata ormai ‘sdoganata’. Merito del lavoro fatto da Gasperini in questi anni e della forza di una società che ha saputo sempre abbinare sostenibilità e idee geniali.

Lo stesso Gasperini in estate ha avuto la forza di rifiutare la corte del Napoli, che in tempi e in modi diversi ha provato a convincere l’attuale tecnico nerazzurro a trasferirsi alle pendici del Vesuvio. La valorizzazione dei giovani, la capacità di creare un gruppo che ormai affronta a viso aperto le big, però, ha proiettato il tecnico cresciuto nelle giovanili della Juventus in un’altra ‘dimensione’, alimentando desideri e sogni più o meno ‘proibiti’. Guido Tolomei – giornalista di ‘Telelombardia’ – ad esempio – vedrebbe molto bene l’ipotesi di un ritorno di Gasperini alla Juventus. Questa volta, però, sulla panchina dei grandi. Dopo l’esperienza tutt’altro che positiva vissuta all’Inter, infatti, Tolomei darebbe un’occasione a Gasperini. Così sul suo profilo X: “Pur sperando di tenermi Thiago Motta a lungo, prima o poi un’occasione a Gasperini la darei. L’ho detto”.