Esonero Juric, magia Friedkin: è sparito dalla lista

Esonero Juric, magia dei Friedkin: uno dei nomi circolati come sostituto del tecnico croato è sparito dalla lista. Ecco la situazione

Lunedì è ormai passato. E dopo la sconfitta di ieri contro il Verona oggi tutti si aspettavano l’esonero di Ivan Juric. Niente da fare, almeno per ora: i Friedkin non hanno preso una decisione e il croato ha diretto l’allenamento in vista della gara di Europa League in programma giovedì contro l’Union Saint Gilloise.

Di nomi in queste ore ne sono usciti parecchi, con la proprietà americana che, a quanto pare, vorrebbe un profilo internazionale per sistemare le cose che così non possono andare. L’errore arbitrale di ieri c’è, ma non può essere un alibi dopo un’altra sconfitta contro una formazione che ha dimostrato di crederci di più e che ha messo in campo quella cattiveria che ai giallorossi è mancata.

Esonero Juric, la Roma non cerca Potter

E come una magia, il nome non mente, secondo le informazioni di Team Talk i giallorossi hanno “escluso” uno di quei nomi che erano nella lista dei Friedkin, o per meglio dire che sarebbero dovuti essere nella lista degli americani. Se Lampard rimane uno degli obiettivi, Potter invece non è stato cercato dalla Roma nel corso di queste ore. Così come è impossibile, secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it, che ci possa essere un approdo di Sousa sulla panchina giallorossa.

Quindi oltre Lampard c’è Roberto Mancini, che da poco ha lasciato l’incarico di commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Mentre non ci sarà come sappiamo nemmeno un ritorno di Daniele De Rossi. Insomma, una scelta da fare e da prendere nel minor tempo possibile, anche perché domenica c’è il Bologna e poi Napoli e Atalanta: il rischio di fare pochissimi punti è davvero alto e la classifica già piange di suoi, figuriamoci come potrebbe essere dopo questo incredibile tour de force.