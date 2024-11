Napoli, annuncio ufficiale: Conte trema

Per il Napoli di Antonio Conte, dopo il ko subito contro l’Atalanta, bisogna registrare un’altra brutta notizia.

Dopo la vittoria di San Siro contro il Milan di Paulo Fonseca, il Napoli capolista è caduto domenica scorsa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I partenopei, infatti, hanno perso per 0-3 allo Stadio Diego Armando Maradona a causa della doppietta di Lookman e dal gol realizzato nei minuti finali da Mateo Retegui.

A causa di questa sconfitta, ovviamente, il Napoli ha visto diminuire il proprio svantaggio su tutte le rivali. Basti pensare che l’Inter di Simone Inzaghi è seconda ad un solo punto. E domenica prossima, tra l’altro, è in calendario proprio il match tra la ‘Beneamata’ e la squadra agli ordini di Antonio Conte.

La gara di San Siro di domenica prossima, dunque, sarà fondamentale per l’intero campionato di Serie A. Tuttavia, in attesa del match contro l’Inter, il Napoli di Antonio Conte ha ricevuto una brutta notizia.

Napoli, De Laurentiis indagato per l’acquisto di Manolas: ecco tutti i dettagli

Come riportato da ‘L’Ansa’, infatti, la Procura di Roma ha chiuso il fascicolo dell’indagine a carico di Aurelio De Laurentiis per l’accusa in falso in bilancio per l’acquisto di Manolas dalla Roma nel 2019. Tale accusa, dunque, rientra nell’indagine scattata per fare luce sulle plusvalenze fittizie intorno all’ingaggio di Osimhen nel 2020 da Lille.

Questa notizia, ovviamente, sta facendo preoccupare i tifosi del Napoli, visto che temono una possibile penalizzazione alla loro squadra del cuore. Mentre gli avvocati di Aurelio De Laurentiis, ovvero Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri, hanno annunciato che il loro assistito sarà pronto a farsi ascoltare dagli acquirenti con l’intento di chiarire l’intera vicenda.