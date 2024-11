Nuovo attaccante Roma, arriva il taglio ufficiale. Ecco le ultime “indiscrezioni” secondo gli analisti. Il futuro sembra essere già scritto

Che manca un attaccante lo sanno tutti. E anche i segnali che arrivano dai cambi di Juric indicano che oltre Dovbyk, nella Roma, non c’è nulla. Nel corso della settimana appena passata, durissima per i tifosi giallorossi, abbiamo visto il tecnico prendere delle decisioni diverse rispetto a quello che la logica dovrebbe prevedere.

Ma ovvio che non è colpa del mister. Se dietro all’ucraino la prima scelta, o almeno quella vicina nelle caratteristiche, è Shomurodov, allora è giusto trovare delle alternative. L’uzbeko infatti era in uscita, lo sappiamo, ma alla fine è rimasto ed è stato anche quello che ha segnato il primo gol della stagione. Diciamo che poi ha dimostrato di non essere proprio un attaccante da Roma, e anche Juric se n’è accorto. Contro il Torino ha schierato Dybala come prima punta, contro il Verona Shomu il campo non l’ha visto, nonostante servisse una vittoria e nonostante Dovbyk non fosse nelle migliori condizioni fisiche dopo l’influenza.

Calciomercato Roma, scendono le quote di Beto

Ecco perché un attaccante a gennaio i giallorossi lo dovrebbero prendere. E le informazioni che arrivano dai quotisti della Sisal, dopo le indiscrezioni che erano arrivate nelle scorse settimane, indicano il nome di Beto come possibile innesto. Il fatto che i Friedkin abbiano preso l’Everton potrebbe dare un’accelerata importante alla questione. E le quote sono scese.

Se fino a qualche giorno fa, sul sito citato prima, il passaggio di Beto in giallorosso veniva dato a 4 volte la posta, nel corso delle passate ore questa quota è scesa a 3,50. Più si avvicina il mese di gennaio quindi, più si avvicina la possibilità che l’ex Udinese possa varcare i cancelli di Trigoria per la seconda parte della stagione. Di dubbi ormai ce ne dovrebbero essere pochi, di solito con delle cifre del genere è difficile che poi l’affare non vada in porto.