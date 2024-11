Nuovo scambio tra Milan e Roma: choc rossonero

Nuovo scambio tra Roma e Milan: i rossoneri una decisione l’avrebbero già presa. E questo scuote la squadra della Capitale

Forse farebbe meglio, la Roma, se iniziasse a programmare la prossima stagione. I club più importanti, anche vedendo le notizie di calciomercato che sono uscite negli ultimi giorni, in questo periodo iniziano a fare le prime valutazioni non solo per quel gennaio ormai alle porte, ma anche e soprattutto per la prossima estate.

Detto che senza la qualificazione alla prossima Champions League – e senza gli introiti che la stessa si porta dietro – almeno uno tra Svilar e Ndicka potrebbe essere ceduto per piazzare una plusvalenza, c’è anche un altro elemento dentro il club giallorosso che ha il futuro in bilico. Non tanto per quello che ha dato (poco, per via di un infortunio), o per quello che potrà dare, ma perché non è di proprietà del club capitolino.

Scambio Saelemaekers-Abraham: il Milan ha deciso

Saelemaekers, arrivato negli ultimi giorni di mercato al posto di Abraham, passato al Milan, si è fatto male e dovrebbe rientrare il prossimo mese. In quei minuti giocati con la Roma, c’era ancora De Rossi, aveva dimostrato di essere forse il migliore esterno dentro la rosa. Sì, è vero, non è che in questo momento ci voglia così tanto, però le sensazioni che erano arrivate erano tutte positive.

Ma potrebbe essere il solo e unico anno alla Roma, stando alle informazioni che sono state riportate dal Corriere della Sera: il Milan infatti non sarebbe intenzionato a completare lo scambio, quindi Abraham potrebbe fare ritorno alla base (apporto minimo a Milano dopo un buon inizio) e Saelemaekers tornare alla corte di Fonseca o chi per lui. Poi vedremo come andrà a finire questa storia, ma le indicazioni che arrivano al momento sono queste.