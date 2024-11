Penalizzazione UFFICIALE: subito -4 in classifica

Penalizzazione UFFICIALE. Brutte notizie anche se non del tutto inaspettate. Irregolarità amministrative alla base della decisione.

Vi sono cattive notizie che giungono inaspettate. Altre si attendono, con più o meno ansia. Poiché si conoscono i motivi per i quali ‘qualcuno’ potrebbe presentare un conto salato.

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, profondo conoscitore dell’argomento in questione, lo aveva anticipato sulla rosea già qualche giorno fa: “Il Taranto per aver ritardato alcuni pagamenti, rischia una pesante sanzione, che va dai 4 ai 6 punti (dipende dall’orientamento che sarà seguito rispetto ai casi precedenti). Aspettiamo e vediamo”. L’attesa invocata da Nicola Binda è terminata poiché è giunta la decisione del Tribunale Federale Nazionale.

Penalizzazione UFFICIALE: guai grossi per il Taranto

Come riportato da figc.it, a causa del mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto 2024, degli emolumenti in favore dei tesserati nonché degli altri compensi relativi alla mensilità di giugno 2024, il Taranto era stato deferito su segnalazione della Co.Vi.So.C., ovvero la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche.

Questa la decisione emessa dall’organo collegiale: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: – al sig. Salvatore Alfonso, mesi 4 (quattro) di inibizione; – al sig. Massimo Giove, mesi 4 (quattro) di inibizione; – alla società Taranto FC 1927 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio del 5 novembre 2024“.

Con la penalizzazione di quattro punti inflitta dal Tribunale Federale Nazionale, da scontare nella stagione in corso, il Taranto scivola all’ultimo posto del Girone C di Serie C. Un colpo durissimo per i tifosi rossoblù, già in pena per via del momento complicato che sta attraversando la compagine pugliese. Sorride, amaro, anche la Juventus Next Gen che, grazie alla penalizzazione del Taranto, abbandona l’ultimo posto in classifica. Triste consolazione.