Calciomercato Juve, addio immediato e ritorno choc

Emergono clamorose indiscrezioni in merito ad un’operazione che avrebbe davvero dell’incredibile. La Juve di Giuntoli è pronta a stupire

Al contrario di ciò che l’altisonante mercato di agosto pareva suggerire, la Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli dovrà ripresentarsi sul mercato carica di idee e capitale per colmare le lacune che attualmente caratterizzano l’organico bianconero.

A differenza di Inter e Napoli – la prima rinforzata dagli ormai rinomati colpi a parametro zero di Beppe Marotta, la seconda accuratamente plasmata per affrontare solo e soltanto il campionato vista l’assenza di coppe -, la Juventus di mister Motta non può vantare una particolare rosa di opzioni in tutte le zone del campo e dunque, anche a causa dell’infortunio di Gleison Brehemer, sarà necessario colmare le lacune emerse nelle prime settimane dell’ambizioso progetto bianconero.

Non vi saranno tuttavia soltanto affari in entrata per Sir Giuntoli, il quale si troverà anche a dover drenare quegli elementi le cui prestazioni non si sono rivelate all’altezza delle aspettative. Uno dei profili più deludenti della prima porzione di stagione bianconera è certamente uno degli acquisti più onerosi della rivoluzione di Giuntoli, su cui gran parte della tifoseria nutriva aspetattive particolarmente alte.

Douglas Luiz torna all’Aston Villa? Giuntoli ci sta riflettendo

Le prime settimane da calciatore juventino di Douglas Luiz sono state a dir poco deludenti, anche e soprattutto considerando la cifra esorbitante (50 milioni) con cui la Vecchia Signora lo ha prelevato dall’Aston Villa.

Una certa inconsistenza in campo, abbinata alla fastidiosa leziosità in zone e momenti della partita poco appropriati, hanno convinto definitivamente Thiago Motta a far scivolare in basso il centrocampista brasiliano nelle gerarchie della titolarità, oramai preclusa al numero 26 biancoero.

Secondo quanto riportato negli scorsi giorni da calciomercato.it e ribadito oggi da caughtoffside, pare che i vertici bianconeri stiano persino riflettendo sulla possibilità di far tornare Douglas Luiz all’Aston Villa, cedendolo agli inglesi con la formula del prestito.