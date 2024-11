Dal Milan alla Roma, prezzo alle stelle: vola nella Capitale

In casa Milan, dopo il grande successo contro il Real Madrid, ci sono da segnalare delle novità di mercato che, di fatto, riguardano anche la Roma.

Dopo la vittoria stentata contro Monza, il Milan di Paulo Fonseca ha dato un segnale a tutti. Ieri sera, infatti, il team rossonero ha vinto allo Stadio Diego Bernabeu contro il Real Madrid con un meritato 1-3.

Il team meneghino, infatti, ha disputato una grandissima partita contro i ‘Blancos’, ottenendo un successo sia di prestigio che importantissimo. Con questa vittoria, di fatto, il Milan ha dato una bella raddrizzata alla propria situazione in Champions League, visto che è sì diciottesimo ma adesso ha un calendario più favorevole: dallo SLovan Bratislava, passando per la Stella Rossa, al Girona e la Dinamo Zagabria.

Archiviato qusto grande successo contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il Milan è atteso dalla trasferta di Cagliari. Tuttavia, prima della sfida contro il team di Davide Nicola, per la squadra di Paulo Fonseca ci sono delle novità di calciomercato, le quali riguardano anche la stessa Roma.

Calciomercato Milan e Roma, l’Atletico Madrid spinge per Johnny Cardoso del Betis Siviglia: i dettagli

Come riportato da ‘fichajes.net’, infatti, Diego Simeone spinge per avere nel suo Atletico Madrid Johnny Cardoso del Betis Siviglia. Anche se i ‘Colchoneros’ per acquisire le prestazioni del calciatore statunitense potrebbero elargire una grossa somma, viste le ‘elevatissime’ richieste del club andaluso.

Nonostante il possibile grosso investimento da fare, l’Atletico Madrid ha tutta l’intenzione di cercare di prendere Johnny Cardoso. Questa notizia, di fatto, non è positiva per il Milan e per la Roma, visto che anche queste due squader erano stato accostate nelle scorse settimane al centrocampista del Betis Siviglia.