Esonero Juric, il cerchio si chiude: il verdetto che scrive la parola fine

Giorni di calma apparente nel quartier generale giallorosso: le carte, però, potrebbero rimescolarsi da un momento all’altro. La data da cerchiare in rosso

Dopo aver archiviato la pesante sconfitta rimediata al ‘Bentegodi’ di Verona, la Roma da oggi comincerà a preparare la delicata la sfida di Europa League contro i belgi dell‘Union Saint Gilloise. Confronto tutt’altro che banale, che cadrà tre giorni prima del confronto casalingo con il Bologna in campionato.

Un tour de force nel quale Pellegrini e compagni sono chiamati a dare risposte importanti, sin da subito. La posizione occupata dai giallorossi in Serie A è decisamente preoccupante, alla luce del dodicesimo posto in classifica e dei soli cinque punti di distanza dalla zona retrocessione. Una sorta di limbo della mediocrità pronto ad inghiottire una Roma che fatica a ritrovarsi denotando una fragilità difensiva sempre più cupa. Almeno all’orizzonte non si staglia l’ipotesi di un ribaltone in panchina. Tuttavia, come riferito anche dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il futuro di Juric dovrebbe essere strettamente subordinato al risultato della sfida con il Bologna.

Fiducia a tempo per Juric: Roma-Bologna decisiva

La classica gara della verità. Una vittoria, infatti, permetterebbe al tecnico croato di ‘blindare’ la sua panchina, fungendo da apripista verso il ciclo terribile che sarà aperto dal Napoli, proseguirà con il Tottenham e si chiuderà con l’Atalanta. In caso di risultato negativo, invece, con ogni probabilità si materializzerà un nuovo ribaltone.

Intanto, secondo quanto evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, i Friedkin hanno già programmato il loro ritorno a Roma, in occasione del quale avranno colloqui con i calciatori e con Juric. Una presenza importante quella della proprietà statunitense che cade sicuramente in un momento di nevralgica importanza della stagione alla luce dei tanti impegni ravvicinati. Fiducia per Juric, ma a tempo: il match con il Bologna fungerà da autentico spartiacque. Dentro o fuori.