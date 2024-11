Rinforzo immediato dopo il goal in Champions, firma a zero per il bomber con la Juventus. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Juventus, sotto la guida di Thiago Motta, sta attraversando un periodo di alti e bassi. In Serie A, la squadra ha mostrato solidità difensiva, ma in Champions League ha incontrato ostacoli significativi. Nell’ultima partita europea, i bianconeri hanno pareggiato 1-1 contro il Lille: allo Stade Pierre Mauroy, il match è stato caratterizzato da un gol iniziale di Jonathan David per i francesi, seguito dal pareggio su rigore di Dusan Vlahovic nella ripresa.

La partita ha evidenziato alcune criticità nella difesa juventina, con Pierre Kalulu responsabile di un errore che ha portato al gol avversario. Tuttavia, la reazione della squadra è stata positiva, con un secondo tempo più aggressivo che ha portato al pareggio. Nonostante ciò, le sostituzioni effettuate da Motta hanno ridotto l’intensità offensiva, impedendo alla Juventus di trovare il gol della vittoria.

David alla Juventus, resta in pole position dopo il goal in Champions League

Parallelamente alle vicende sul campo, la dirigenza bianconera, con Cristiano Giuntoli in testa, sta lavorando per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione .L’obiettivo principale è proprio il su citato David, attaccante canadese, il cui contratto scade a giugno 2025.

La Juventus punta a ingaggiarlo a parametro zero: David, 24 anni, ha attirato, però, l’attenzione anche di diversi top club europei grazie alle sue prestazioni in Ligue 1 e in Champions League. La concorrenza per assicurarsene le prestazioni è agguerrita. Lo ricordano bene le penne di Fichajes.net, che riferiscono come il Chelsea, in particolare, abbia manifestato interesse per il giocatore, soprattutto dopo che quest’ultimo ha espresso il desiderio di misurarsi in Premier League.

Anche Arsenal, Liverpool, Barcellona e Newcastle stanno monitorando la situazione, rendendo la corsa al talento canadese ancora più competitiva, a pochi mesi di distanza da un calciomercato in cui anche la Roma aveva palesato dei, seppur timidi, interessi.

In questa stagione, David ha già realizzato 13 gol in 18 partite, confermandosi come uno degli attaccanti più prolifici in Europa. Il suo profilo si adatterebbe perfettamente alle esigenze offensive della Juventus, sia che Vlahovic rimanga in squadra sia in caso di una sua eventuale partenza. La dirigenza bianconera dovrà quindi muoversi con decisione per anticipare la concorrenza e assicurarsi un rinforzo di qualità per il futuro.

Situazione contrattuale e una stagione che, già ad oggi, ha tutti gli ingredienti per rivelarsi importantissima a livello personale, rendono David, però, uno dei profili più ricercati e, al contempo, difficili da prelevare di Europa.