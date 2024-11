Il nuovo ciclo inizia con Sarri: ‘anticipato’ il sì dei Friedkin

Dall’Inghilterra riferiscono come la panchina del club sia assolutamente bollente. Sono ore concitate: rispunta un’opzione a sorpresa

Tanto tuonò, che (non) piovve. Contrariamente a quanto lasciato trapelare nelle ore immediatamente successive alla disfatta di Verona, la Roma ha deciso di non esonerare Ivan Juric. Almeno per il momento. I Friedkin hanno infatti ribadito la loro fiducia al tecnico croato, il cui futuro sulla panchina giallorossa resta comunque appeso a un filo. In caso di nuovi risultati negativi da parte di Pellegrini e compagni, infatti, il ribaltone in panchina diventerebbe pressoché inevitabile.

Uno scenario per certi aspetti analogo a quello che nelle ultime ore sta calamitando l’attenzione mediatica in casa Everton. Complice un inizio di stagione che definire complicato sarebbe solo un eufemismo, i Friedkin – neo proprietari dei Toffees – potrebbero decidere di esonerare Sean Dyche. Uno dei profili che già nei mesi scorsi, in tempi e in modi diversi, era cominciato a ruotare in orbita Everton, era quello di Maurizio Sarri. A tal proposito, la candidatura dell’ex allenatore della Lazio potrebbe improvvisamente riprendere quota.

Sarri per la panchina dell’Everton: palla ai Friedkin

A riferirlo è Goodison News, che spiega come la candidatura di Sarri non sia affatto scemata in ottica Everton. Il revival di interesse da parte del club di Liverpool nei confronti dell’ex tecnico di Juventus e Napoli sarebbe stata ringalluzzita anche dalle parole dello stesso Sarri, pronto a rimettersi in gioco nel caso in cui trovasse un progetto entusiasmante.

Sebbene i sondaggi esplorativi condotti nelle scorse settimane per capire i margini di manovra non abbiano ancora portato a sbocchi concreti, l’ipotesi che Sarri subentri a stagione in corso a Sean Dyche sarebbe assolutamente credibile. Rincarando la dose, la stessa fonte rivela come la prospettiva di un nuovo progetto nel Merseyside potrebbe coinvolgere e non poco Sarri che così farebbe il suo ritorno in Premier League dopo aver vinto l’Europa League alla guida del Chelsea. La palla passa ora ai Friedkin…