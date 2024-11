Roma, doppia assenza UFFICIALE: non partono con la squadra

Roma, la doppia assenza è ufficiale: Juric ha diramato la lista dei convocati e i due non partono nemmeno con la squadra. Ecco le ultime

Ivan Juric ha diramato al lista dei convocati in vista della sfida di domani contro l’Union Saint Gilloise in Belgio, valida per la quarta giornata dell’Europa League. Come sappiamo è un girone unico all’italiana alla fine del quale (8 partite da giocare), le prime otto andranno direttamente agli ottavi di finale mentre dalla nona alla ventiquattresima posizione ci si giocheranno i playoff.

Sono quattro i punti conquistati dai giallorossi fino al momento. E domani non è decisiva per la classifica ma potrebbe essere soprattutto per il futuro del tecnico che ha preso il posto di Daniele De Rossi e che dopo due mesi è in bilico. Discorsi questi che ormai sappiamo, abbiamo fatto e rifatto.

Roma, doppia assenza UFFICIALE: fuori Ndicka ed Hermoso

Non figurano tra i convocati i due difensori Ndicka ed Hermoso: per il primo la mancata convocazione è dovuta all’influenza, con la febbre che sta salendo e quindi si è deciso di non farlo viaggiare con il resto dei compagni. Hermoso invece aveva anche saltato la sfida di Verona per un problema muscolare accusato la scorsa settimana.

Si aprono quindi le porte, a meno di clamorosi colpi di scena, per un impiego da titolare (sarebbe il primo della gestione) per Hummels, che per ora è fermo a quei pochi minuti giocati a Firenze dopo l’espulsione dello spagnolo. Da valutare anche la situazione Dovbyk, che prima del Verona si è allenato solamente una volta e poi è stato mandato in campo dall’inizio da Juric. Vedremo quali saranno le scelte e molto si scoprirà dopo la conferenza stampa di oggi che è prevista alle 19. Insieme al tecnico parlerà Svilar.