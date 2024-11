Stato di crisi nella Capitale: hanno chiamato Allegri

Giungono novità piuttosto inaspettate in merito al futuro di Massimiliano Allegri, il quale potrebbe sedersi a breve su una panchina scottante

Mentre la massima lega italiana continua a stupire appassionati e tifosi grazie ad una serie di equilibri violentemente ribaltati a causa di alcune rivoluzioni estive, alcuni club stanno ancora riflettendo sulla possibilità di cambiare in corso d’opera, per raddrizzare una stagione poco soddisfacente.

Potremmo ad esempio citare il Milan di Paulo Fonseca – anche se in questo momento l’inaspettata vittoria con il Real Madrid parrebbe aver cancellato le perplessità derivanti dai modesti risultati collezionati in campioanto – o anche la Roma di Ivan Juric – la sconfitta con il Verona pare aver acuito ulteriormente le probabilità che il tecnico croato venga rimpiazzato prima di Natale -, le quali avrebbero già tastato la disponibilità di potenziali sostituti.

In particolare la Roma, la cui stagione appare come un vero e proprio coacervo di aspettative disattese, avrebbe intensificato i tentativi per portare nella capitale Massimiliano Allegri, contattato già al tempo del passaggio da DDR a Ivan Juric. Nelle scorse ore sono giunte delle novità clamorose sul futuo dell’ex tecnico della Juventus.

Allegri è il favorito del Real Madrid per il post Ancelotti

Di recente il nome di Massimiliano Allegri è divenuto particolarmente popolare tra i corridoi di diversi club europei, intrigati dalla disponibilità dell’allenatore toscano. La vacanza iniziata dalla fine dell’avventura con la Vecchia Signora potrebbe dunque interrompersi bruscamente, a causa della chiamata di un club in particolare. Non stiamo parlando dell’insistente corteggiamento proveniente dalla città eterna, ma della sorprendente stima nutrita dalla dirigenza del Real Madrid nei confronti dell’allenatore toscano, riportata da elgoldigital.

La partita persa con il Milan dai blancos deve aver ulteriormente scosso gli animi dei vertici delle merengues, piuttosto persuasi dall’esonero di Carlo Ancelotti. Nonostante il Real Madrid possa contare su una rosa semplicemente inestimabile, pare che l’approdo di Kylian Mbappé non abbia giovato ai collaudati equilibri dello spogliatoio, ovvero uno di quegli elementi su cui il tecnico classe ’59 ha più lavorato nel corso degli anni nella capitale spagnola.

In questo senso pare che un cambiamento, almeno secondo la dirigenza, possa permettere di capitalizzare le indefinite potenzilità della rosa, soprattutto considerando la rinomata capacità di Allegri nel gestire gruppi pregni di campioni. In tal senso il tecnico toscano appare il vero erede di Ancelotti, trattandosi di due allenatori ben più attenti all’elemento umano e alla forza dei cambi a gara in corso rispetto alla raffinatezza della componente tattica.