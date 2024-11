Svolta rossonera e addio Roma: ribaltone Soulé

Svolta rossonera e addio Roma: ribaltone clamoroso Soulé. L’impatto con i giallorossi non è stato dei migliori. C’è la possibilità di un addio

Ci si aspettava molto di più da Soulé. Che oggettivamente ha anche delle scusanti. Nel momento in cui è arrivato nella Capitale dalla Juventus la Roma aveva in mente di giocare in un modo. Prima De Rossi ha cambiato idea passando a tre dietro, e l’arrivo di Juric, un “cultore” di questa soluzione tattica, ha continuato su questa scia.

Nel centrocampo a cinque, oppure con i due trequartisti alle spalle di una sola punta, l’argentino non trova spazio. Al Frosinone lo scorso anno è stato un trascinatore perché ha avuto la possibilità di partire largo e poi accentrarsi trovando la giocata faccia alla porta. In giallorosso invece questa possibilità praticamente non ce l’ha mai avuta. Sì, ha segnato a Verona, ma poca cosa ovviamente rispetto a quanto ci si aspettava.

Calciomercato Roma, Soulé nel mirino del Leverkusen

E secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista turco Ekem Konur, il Bayer Leverkusen avrebbe inserito il giallorosso in una short list. Il motivo è da ricondurre all’infortunio di Adli (frattura del perone), che Xabi Alonso ha fatto giocare prima dello stop come trequartista alle spalle di una punta.

Praticamente è la stessa zona che Matias dovrebbe occupare nella Roma, ma con poco spazio perché chiuso pure da Dybala e da Pellegrini, che sono i titolari nella testa di Juric. Insomma, è una pista da seguire nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, visto che comunque appare difficile che il giocatore argentino possa lasciare la Roma a gennaio. Magari l’anno prossimo potrebbe anche non rientrare più nei piani della società – deciderà quello che sicuramente sarà il nuovo tecnico che prenderà il posto di Juric – quindi un addio non è del tutto da escludere. Vedremo.