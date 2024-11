Union SG-Roma, assenza last minute a Trigoria | FOTO ASRL

La Roma scende in campo per preparare la sfida con il Saint-Gilloise. Juric prova a recuperare tutti per la trasferta di Europa League di giovedì pomeriggio

Per i giallorossi diventa fondamentale vincere anche questa sfida per provare a staccare il pass almeno per i play-off. In Belgio non sarà comunque una sfida semplice, visto anche il probabile turn over.

Dopo una giornata di riposo, concessa da mister Juric (con tanto di proteste sui social da parte dei tifosi), la Roma torna ad allenarsi a Trigoria questa mattina. I giallorossi sono pronti a scendere in campo alle ore 11.50 per svolgere la seduta di rifinitura in vista della sfida di Europa League contro l’Union Saint Gilloise. Nel pomeriggio è fissata la partenza per Bruxelles, dove alle ore 19 andrà in scena la conferenza stampa di Juric, con al proprio fianco il padrone di casa Svilar.

I giallorossi saranno obbligati a vincere, vista la classifica parziale di Europa League dopo 3 giornate e con la prospettiva di dover andare a sfidare poi il Tottenham sul suo campo.

Da valutare le condizioni dei big come Dovbyk (fiaccato dall’influenza nei giorni scorsi) e Dybala, entrato a partita in corso contro il Verona domenica. Anche Pellegrini non era al massimo della forma ma potrebbe dover fare gli straordinari giovedì. In difesa forse ci sarà un’altra chance per Hummels.

Ore 11:55 – Hanno fatto il proprio ingresso in campo i portieri per iniziare il proprio riscaldamento.

Ore 12:00 – Anche la squadra inizia a scendere in campo. Sono presenti Dovbyk, El Shaarawy e Hummels. Al momento non c’è Ghisolfi.

Ore 12:05 – Non è presente con il resto dei compagni N’Dicka, oltre a Hermoso e al lungo degente Saelemaekers.

Ore 12:15 – A bordo campo è arrivato anche il direttore sportivo Florent Ghisolfi per assistere alla seduta di rifinitura. Prima di mettersi ad osservare i giocatori, il dirigente francese ha salutato anche i giornalisti presenti sulla tribunetta di Trigoria.

Ore 12:20 – I giocatori sono stati divisi in due gruppi per un lavoro di trasmissione e ricezione del pallone.