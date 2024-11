Calciomercato Roma, c’è aria di possibile rivoluzione a gennaio. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi dentro i giallorossi

La situazione la conosciamo, è quella che è dentro la Roma. I Friedkin sono lontani e non si vedono da queste parti dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Hanno affidato la squadra a Juric che ha una fiducia praticamente a tempo e si gioca il futuro in questi giorni. Tutto in bilico, e ovviamente non è un bene.

E, oggi, come al solito, è andata in onda su Twitch la diretta che coinvolge i nostri giornalisti e il nostro direttore, Daniele Trecca. Sul canale di Alessio Manieri, conosciuto da tutti come Daje Ale, sono arrivate delle notizie esclusive importanti. E andiamo a vedere cosa è stato detto durante la live.

Calciomercato Roma, Cristante via a gennaio

Manieri ha sottolineato come Cristante, nella prossima finestra di mercato, potrebbe davvero lasciare la Roma: una situazione che non è voluta dalla società ma che partirebbe dallo stesso giocatore. E, a conferma di questo, è arrivato anche il commento di Trecca che ha parlato di un sondaggio del Bournemouth, in virtù degli ottimi rapporti esistenti tra Tiago Pinto e l’agente del centrocampista giallorosso.

Una situazione simile – ha sottolineato infine Manieri – è quella che tocca da vicino anche Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini: in presenza di offerte, è stato il succo del discorso, né il club e nemmeno i giocatori faranno muro. Ovviamente tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno e se arriveranno, che dovranno essere convincenti non solo per il club ma anche per i calciatori. Insomma, un work in progress clamoroso, che potrebbe portare a degli addii incredibili già nei prossimi mesi. Vedremo cosa succederà, ma al momento la situazione è realmente questa.