Partita sospesa, UFFICIALE: già decisa la data del recupero

Partita sospesa. E’ arrivato il comunicato ufficiale che rende nota la data del recupero della gara interrotta a causa di un ‘imprevisto’.

Una sfida che da quelle parti è molto sentita. Il clima è quello giusto. Qualcosa, però, non va come sperato dai tifosi delle due squadre. La più imprevedibile delle cause ha fatto capolino e costretto i giocatori in campo ad un rientro anticipato negli spogliatoi.

La gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di Serie D tra la Virtus Francavilla ed il Martina, derby di Puglia, avrà la sua naturale prosecuzione mercoledì 13 novembre. Così è stato deciso. Come riportato da brindisireport.it il Dipartimento Interregionale della Serie D ha deliberato in merito alla partita ‘forzatamente’ sospesa a causa di un problema di natura fisica occorso all’arbitro Gabriele Zangara. Un infortunio che ha reso necessaria la sospensione della gara al minuto 72 e con il risultato ancora ‘inchiodato’ sullo 0-0.

Partita sospesa, UFFICIALE: il comunicato della Virtus Francavilla

Gara interrotta e giocatori delusi per l’imprevisto finale. Tutto, però, è già stato deciso per quanto attiene la ripresa, e la naturale conclusione, del derby pugliese tra la Virtus Francavilla ed il Martina.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla attraverso i propri canali ufficiali: “Virtus Francavilla comunica che il Dipartimento Interregionale di Serie D ha stabilito che la ripresa della gara di Coppa Italia Virtus Francavilla Martina, sarà disputata mercoledì 13 novembre alle ore 14:30”. Il derby pugliese riprenderà pertanto sul risultato di 0-0. Il ‘nuovo’ appuntamento è quindi alla Nuovarredo Arena con inizio alle ore 14.30.