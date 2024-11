Friedkin, esonero deciso e nuovo allenatore: Milan beffato

La Roma giocherà domenica allo Stadio Olimpico contro il Bologna, ma prima ci sono delle novità sui Friedkin.

Dopo aver perso in campionato domenica scorsa contro il Verona di Paolo Zanetti, di fatto, la Roma ha deluso anche in Europa League. I giallorossi, infatti, hanno pareggiato ieri sera a Bruxelles per 1-1 contro l’Union Saint Gilloise.

Il team capitolino, nonostante la rete del vantaggio realizzata al 62′ da Mancini, ha deluso profondamente i suoi tifosi, visto che prima ha subito il gol del pareggio di Mac Allister e poi ha rischiato anche di perdere la gara giocata ieri in Belgio. Lo stesso Ivan Juric ha sottolineato nel post partita della prestazione davvero insufficiente dei suoi uomini.

Messo da parte il match di Europa League contro l’Union Saint Gilloise, dunque, la Roma è chiamata ad un altro match molto importante. Domenica prossima, esattamente alle ore 15.00, la squadra giallorossa ospiterà allo Stadio Olimpico il Bologna di Vincenzo Italiano. Tuttavia, prima del match contro il team rossoblù, sui Friedkin bisogna registrare delle importanti novità.

Terzic potrebbe diventare il nuovo allenatore dell’Everton dei Friedkin: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘talkSports’, infatti, i dirigenti statunitensi potrebbero esonerare Dyche se il suo Everton non dovesse riuscire a battere domani il West Ham di Lopetegui. I ‘Toffees’, di fatto, sono quintultimi in classifica con soli quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto, dove adesso c’è l’Ipswich Town.

In queste ore, dunque, stanno circolando tanti nomi che potrebbero sostituire Dyche sulla panchina dell’Everton. Tra i nomi più caldi bisogna inserire sicuramente quelli di Gareth Southgate, Sergio Conceicao, David Moyes (per lui sarebbe un ritorno), Graham Potter ed Edin Terzic. Proprio quest’ultimo, tra l’altro, è fortemente accostato anche al Milan in caso di esonero di Paulo Fonseca.