Friedkin, esonero e nuovo allenatore: ′scippo′ prima della sosta

Giungono novità in merito alle potenziali rivoluzioni richieste dai Friedkin per tentare di invertire il trend di una stagione deludente

La stagione dell’As Roma sembrerebbe essersi oramai indirizzata lungo un sentiero fatto di drammi, tragedie e risultati deludenti, che poco o nulla hanno a che fare con le aspettative nutrite dalla tifoseria capitolina al termini di quello che, quantomeno sul piano economico, è stato un calciomercato a dir poco altisonante.

La panchina di Ivan Juric, al netto delle scontate dichiarazioni in cui egli stesso afferma di percepire fiducia da parte dei Friedkin (difficilmente potrebbe dire altrimenti), appare realmente in bilico e la sensazione è che, a prescindere dal risultato con il Bologna – anche e soprattutto considerando il pareggio con l’USG e la sconfitta con il Verona, ovvero due partite in cui la vittoria non dovrebbe essere scontata ma quasi – nel corso della sosta i Friedkin faranno davvero di tutto per portare nella capitale il terzo allenatore nel giro di qualche settimana.

A prescindere da quelle che possono essere le visioni contrastanti sull’approccio tattico che il tecnico croato applica sul rettangolo verde, ciò che lascia perplessa quasi l’interezza della tifoseria giallorossa sono senza dubbio alcuno la gestione dei cambi e una serie di persistenti gerarchie che poco o nulla sembrano giocare ai risultati giallorossi (stiamo naturalmente parlando della particolare considerazione riservata ai senatori come Mancini, Pellegrini e Cristante). Intanto giungono indiscrezioni proprio sulle prossime mosse della proprietà statunitense.

I Friedkin e i Wolves mettono nel mirino David Moyes

Come noto il gruppo Friedkin starebbe completando l’acquisizione dell’Everton, il che significa indirizzare le proprie attenzioni anche nei confronti della Premier League, dove la sensazione è che da un momento all’altro possa iniziare un frenetico valzer di panchine.

Proprio come la Roma, anche l’Everton appare ben lontano dal raggiungimento delle aspettative della tifoseria, il che porta a pensare che la panchina di Sean Dyche sia realmente ad un passo dalla rivoluzione.

Uno dei profili più chiacchierati in casa Friedkin, tuttavia, sembrerebbe essere stato messo nel mirino anche da i Wolves e risponde al nome di David Moyes. Ex allenatore del West Ham – con cui ha ottenuto la gloria europea – Moyes sarebbe attualmente corteggiato da entrambe le proprietà, ma, almeno per adesso, l’Everton attenderà di osservare lo sviluppo della stagione.