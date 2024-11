Infortunio alla caviglia e sostituzione immediata: Roma a rischio

Infortunio alla caviglia. Il più temuto degli inconvenienti ha colpito ancora. Ora la sfida contro i giallorossi è a forte rischio.

E’ l’appendice dell’undicesima giornata di Serie A. Lecce-Empoli è già uno scontro diretto per la salvezza. C’è grande attesa allo Stadio Via del Mare. Una gara da non sbagliare. Per nessuna delle due contendenti.

Anche nel calciò, però, occorre fare i conti con la sorte, Quella buona e quella meno buona. E la peggiore delle sorti ha colpito i giallorossi pugliesi. Dopo una manciata di minuti dall’inizio della gara, meno di venti, c’è stato infatti da registrare l’infortunio occorso a Lameck Banda. Il problema fisico che ha colpito il giocatore giallorosso ha riguardato la caviglia sinistra. Il classe 2001 ha tentato di rimanere in campo provando a stringere i denti. Fino a quando, però, non è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a lasciare anzitempo, e rammaricato, il campo.

Infortunio alla caviglia. Per Lameck Banda la Roma si allontana

Sedici minuti. Tanto è durata l’importante sfida tra Lecce-Empoli per Lameck Banda. Ora non resta che attendere gli esami strumentali, che verranno effettuati presumibilmente nella giornata di domani, per stabilire l’entità dell’infortunio dell’attaccante dello Zambia.

Pertanto la sfida contro la Roma, calendarizzata allo Stadio Olimpico per il 7 dicembre, da questa sera sembra più lontana per il giovane attaccante del Lecce e della nazionale zambiana. Una brutta tegola per il tecnico dei salentini, Luca Gotti. Il campionato sta quasi toccando un terzo del suo cammino e gli scontri diretti per la salvezza iniziano già a valere il doppio dei punti. A partire proprio da Lecce-Empoli. Con i giallorossi salentini costretti a rinunciare al loro attaccante Lameck Banda per infortunio.