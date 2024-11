Mancini e la sciarpa della Roma: l’ha fatto davvero

Mancini e la sciarpa della Roma: uno dei tecnici accostati ai giallorossi ha messo un like galeotto. Ecco quello che è successo

L’esonero di Juric sembra ormai solo ed esclusivamente una questione di tempo. La Roma potrebbe decidere dopo la gara contro il Bologna in programma domenica pomeriggio all’Olimpico: nel mezzo infatti c’è la sosta e forse ci sarebbe un po’ di tempo per il nuovo ipotetico all’allenatore di preparare il ritorno del campionato.

Certo, alla ripresa ci saranno delle sfide difficilissime: dal Napoli in trasferta, all’Europa League sul campo del Tottenham e anche l’Atalanta in casa, una delle squadre più in forma al momento. Uno dei nomi più importanti che sta circolando nelle ultime ore è quello senza dubbio di Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico della nazionale italiana da poco ha chiuso il suo contratto con la federazione dell’Arabia Saudita e ha pure risolto – secondo quanto riportato qualche giorno fa da Il Messaggero – quelli che sarebbero potuti essere dei problemi fiscali per un suo ritorno immediato in Italia. E in tutto questo è anche spuntato il like galeotto del mister.

Maurizio Mattioli, noto attore di fede romanista, sul proprio profilo Instagram ha piazzato una sua foto, non molto sorridente a differenza di quello che è sempre stato il suo status di attore, con la sciarpa della Roma e con la scritta: “Mi vedete preoccupato?”. Ovviamente è molto ironico il post dell’attore, evidentemente assai preoccupato di quello che sta succedendo dentro la Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MAURIZIO MATTIOLI (@mattiolimaurizioreal)

E, a questo post, è spuntato anche il like di Roberto Mancini. Chissà, magari è un indizio su quello che potrebbe essere il futuro o magari no: di certo il Mancio rimane sulla lista dei Friedkin per prendere il posto di Ivan Juric. Anche perché nella testa dei proprietari americani, almeno stando alle ultime indiscrezioni, non c’è il possibile ritorno di Daniele De Rossi sulla panchina nonostante l’allenatore abbia un contratto ancora di quasi 3 anni.