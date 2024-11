Milan-Roma, scacco matto con una mossa: la decide il grande ex

Irruzione a sorpresa e sfida frontale: non hanno alcuna intenzione di restare con le mani in mano. Giallorossi e rossoneri in allarme: le ultimissime

Archiviato il deludente pareggio ottenuto contro l’Union Saint Gilloise, la Roma ha cominciato a preparare il prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Una gara tutt’altro che scontata dall’esito della quale si deciderà molto probabilmente il futuro di Ivan Juric. In caso di sconfitta giallorossa, le chances di un esonero del tecnico croato aumenterebbero in maniera esponenziale.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, però, affari e spifferi continuano a tenere banco. Nel breve periodo, ma non solo. Con l’intenzione di non farsi trovare impreparati, cogliendo al balzo occasioni importanti con cui anticipare la concorrenza anche in ottica estiva, soprattutto i top club hanno cominciato a sondare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Sotto questo punto di vista, un profilo come Johnny Cardoso sta continuando a calamitare l’interesse di diversi club in giro per l’Europa League. Il centrocampista del Real Betis, per il quale sia il Milan che la Roma hanno effettuato dei sondaggi esplorativi in passato, continua a far gola soprattutto in Premier League.

Calciomercato Roma, l’Aston Villa punta Cardoso: le ultime

Secondo quanto evidenziato da Ficherio.com, tra i club maggiormente interessati all’acquisto del jolly statunitense con passaporto italiano, occhio soprattutto all’Aston Villa.

Dopo essersi resa protagonista dei primi sondaggi esplorativi allo scopo di valutare eventuali margini di manovra, infatti, il club di Birmingham sarebbe pronto a far saltare il banco anticipando la concorrenza. Intenzionato a rinforzare un reparto al quale l’innesto di Barrenechea non ha fornito il salto di qualità atteso, Monchi avrebbe ‘puntato’ proprio Cardoso, per il quale gli inglesi starebbero meditando di affondare il colpo a stretto giro di posta. Stando così le cose, le chances per il Milan e per la Roma di riuscire a ritagliarsi spazi di manovra diminuirebbero in maniera considerevole, fermo restando che su Cardoso il Tottenham ha un diritto di ‘prelazione’ che permetterebbe agli Spurs di definirne l’acquisto per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.