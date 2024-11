Neymar bianconero: intreccio choc con Cristiano Ronaldo

Neymar bianconero. Il fuoriclasse brasiliano sembra l’ombra di sé stesso. Eppure c’è chi le sta provando tutte per riportarlo a casa.

Ha 32 anni e con 79 reti realizzate con la maglia della nazionale brasiliana ha superato nientemeno che la leggenda Pelé. Una carriera straordinaria costellata di successi ed ora Neymar si sta godendo la Saudi Pro League, il ricchissimo campionato arabo.

Il giorno di Ferragosto del 2023 è approdato in Arabia Saudita, acquistato per 90 milioni di euro dall’Al-Hilal. Un acquisto pagato caro al Paris Saint Germain ed in più accompagnato da un contratto comprensivo di un ingaggio folle da 100 milioni di euro annui. Finora l’esperienza araba di Neymar si è rivelata un disastro. Soprattutto per l’Al-Hilal. Infatti, fino ad oggi, il fuoriclasse brasiliano, o quel che resta del fuoriclasse, ha indossato soltanto sette volte la maglia della sua squadra, mentre il fiume di milioni ha proseguito regolarmente a gettarsi sul suo conto corrente bancario.

Neymar bianconero: arriva Cristiano Ronaldo

L’ennesimo infortunio di Neymar, che lo terrà ancora per qualche tempo lontano dai campi della Saudi Pro League, ha indispettito ulteriormente l’Al-Hilal. Che seriamente valutando delle azioni ‘alternative’.

Il prossimo mercato sta facendo frullare nella testa dei dirigenti arabi un’idea ‘pazzesca’. A confermarlo è direttamente teamtalk.com. L’Al-Hilal intende infatti sostituire Neymar con Cristiano Ronaldo. Il contratto del brasiliano scadrà il prossimo 30 giugno ed il Santos si sta già adoperando per compiere il grande colpo. L’obiettivo del club bianconero è quello di riportare Neymar in Brasile per fargli indossare la maglia del Mito Pelé. Per l’Al-Hilal si tratterebbe di un colpo straordinario e dalla duplice valenza. Acquistare un giocatore come Cristiano Ronaldo che, nonostante i suoi 39 anni, anche in Arabia Saudita mantiene la stratosferica media di un gol a partita, ed in più indebolire una diretta concorrente. Nella Saudi Pro League si inizia a sentire il profumo della prossima sessione di mercato. Con un colpo ‘sensazionale’ in arrivo.