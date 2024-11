Nuovo intreccio Roma-Juventus: affare low cost a sorpresa

Per riuscire ad accontentare le richieste di Thiago Motta, i bianconeri potrebbero mettere la freccia per un loro vecchio obiettivo di mercato. Fa tutto la Roma

Il punto conquistato sul campo dell’Union Saint Gilloise non può di certo accontentare la Roma, che era pure passata in vantaggio grazie al sigillo di Mancini. Soprattutto nell’ultimo quarto di gara, però, i giallorossi si sono letteralmente buttati via, prestando il fianco al ritorno in partita dei padroni di casa e più in generale non dando mai la sensazione di poter azzannare il match.

Dopo le tante panchine dell’ultimo periodo, El Shaarawy non è riuscito a mettersi in mostra con una prestazione degna di nota. Poco incisivo nella metà campo avversario, l’esterno non ha convinto. Allargando il nostro campo di osservazione, è impossibile non evidenziare le difficoltà che in questi mesi sta accusando il ‘Faraone’. Legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, l’ex Genoa – intanto – continua ad essere al centro di un insistente tourbillon di mercato. A tal proposito, nel caso in cui non si dovessero creare le premesse per una permanenza nella Capitale di El Shaarawy, non è escluso che il suo profilo possa ingolosire un club al quale l’esterno della Roma è stato accostato in tempi e in modi diversi: la Juventus.

Calciomercato Juventus, scontro frontale con la Roma: tutti i nomi su tavoli

Oltre a dover rinforzare la difesa con un sostituto di Bremer e l’attacco con un vice Vlahovic all’altezza, la ‘Vecchia Signora’ ha cominciato a muoversi anche in altri reparti. Gli esterni offensivi – per il particolare gioco di Thiago Motta – rivestono sicuramente un ruolo importante. Puntando il focus sulla corsia mancina della Juve, va rimarcato il massiccio utilizzo di Kenan Yildiz in questo primo scorcio di stagione. Al numero 10 bianconero hanno alcune volte dato il cambio Mbangula e Weah, ma la sensazione è che Giuntoli possa intervenire sul mercato alla ricerca di occasioni low cost.

Tra queste, occhio alla possibile tentazione El Shaarawy. Il ‘Faraone’ per caratteristiche potrebbe sposarsi bene nell’habitus tattico di Thiago Motta, che non faticherebbe a ritagliarsi un ruolo sulla corsia mancina. All’occorrenza, infatti, El Shaarawy potrebbe far rifiatare Yildiz, pungolato se messo sotto pressione. Va da sé che gli intrecci tra giallorossi e bianconeri potrebbero allargarsi e coinvolgere anche un altro calciatore finito nei radar delle rispettive aree tecniche: stiamo parlando di Zhegrova, messosi in luce proprio contro la Juventus. Il tutto senza trascurare Vanderson, che continua a far gola anche ad altre big del nostro campionato come Milan e Napoli. Il balletto sulle corsie esterne è appena cominciato.