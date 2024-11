Scambio e cash per Osimhen: colpo di scena Juventus

Uno dei profili attorno ai quali si stanno concentrando le più importanti attenzioni mediatiche è quello di Victor Osimhen: offerta a sorpresa

Protagonista indiscusso della vittoria con la quale il Galatasaray ha liquidato la pratica Tottenham, Victor Osimhen continua a far parlare di sé. Per l’impatto immediato avuto con la nuova realtà, ma anche (e soprattutto) per quanto sta succedendo o potrebbe succedere sul suo futuro.

Proprio perché atterrato ad Istanbul con la formula del prestito secco – in un’operazione che non prevede né diritto né obbligo di riscatto – l’attaccante nigeriano è nuovamente il fulcro di una serie di indiscrezioni che potrebbero letteralmente prendere quota nel corso dei prossimi mesi. Un mosaico ancora tutto da comporre nel quale la Premier League e la Juventus hanno tutte le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista. Oltre ai rinomati tentativi d’Oltremanica, infatti, anche la ‘Vecchia Signora’ avrebbe cominciato a monitorare la situazione relativa al nigeriano in modo tutt’altro che disinteressato. La trattativa riguardante il possibile rinnovo di Vlahovic – infatti – non ha ancora portato alla tanto sospirata fumata bianca. Motivo per il quale Cristiano Giuntoli ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca di soluzioni importanti con cui rimpolpare un reparto che allo stato attuale della situazione non può comunque prescindere dall’attaccante serbo. In futuro, chissà.

Calciomercato Juventus, il Galatasaray fa all in su Osimhen: Yilmaz nell’affare

Dal canto suo, però, il Galatasaray non avrebbe alcuna intenzione di restare con le mani in mano. A tal proposito, secondo quanto riferito da AreaNapoli.it il club turco sarebbe pronto a mettere sul piatto una contropartita tecnica per provare a venire incontro alle richieste di De Laurentiis.

Più nello specifico, per provare ad avvicinare la soglia dei 75 milioni tanto sospirati, il club giallorossi di Istanbul starebbe pensando di offrire il cartellino di Baris Alper Yilmaz come parziale contropartita, a cui aggiungere una cospicua base cash. Il poliedrico classe ‘2000, in grado di agire sia sulla corsia destra che su quella mancina, potrebbe dunque essere sacrificato dal Galatasaray per riuscire a chiudere positivamente l’affare Osimhen. Una trattativa che, però, si preannuncia lunga e tortuosa visto che gli Azzurri non hanno alcuna intenzione di fare sconti. La partita, insomma, resta ancora molto aperta.