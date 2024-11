Addio Juve: la mossa del Diavolo completa il tradimento

Addio Juve. Il faraonico mercato estivo pare non sia stato bastevole per una Juventus vincente, e convincente. Ci si riprova a gennaio.

Il Manchester che ha la storia più gloriosa e che di cognome fa United, ormai da anni, insegue i cugini del City. Il club inglese ha voglia di riprendere, all’interno della Premier League, il ruolo da protagonista che la sua leggendaria storia richiede. E pretende.

Il Manchester City di Pep Guardiola, trionfatore delle ultime quattro Premier e campione d’Europa nel 2023, non procura soltanto invidia allo United ma rappresenta il punto di riferimento da raggiungere. E da superare. Anche la stagione in corso, però, non sta dando i risultati sperati. Tutt’altro. I Red Devils hanno da poco provveduto al cambio di allenatore. Via Erik ten Hag, tecnico olandese che da tempo era in uscita, dentro Ruben Amorin, scelta portoghese che ha tutte le intenzioni di cambiare, e non poco, il volto dello United.

Addio Juve: lo prende il Manchester United

Il nuovo tecnico portoghese, Ruben Amorin, ha le idee chiare al punto che possono scontrarsi frontalmente con il progetto United scelto dalla ricca proprietà Ineos. Un progetto di rafforzamento che punta ad ingaggiare i migliori under 25 in circolazione.

Eppure il nuovo arrivato sulla panchina dei Red Devils in vista della sessione di mercato invernale ha un’idea particolare e ‘datata’: Danilo. L’indiscrezione arriva direttamente da oltre Manica, fonte thesun.co.uk. Pertanto non un under 25 bensì il 33enne difensore della Juventus di Thiago Motta. Per Amorin il difensore brasiliano costituirebbe il rinforzo giusto per la difesa del Manchester United. E questo nonostante l’età non più verde e, soprattutto, nonostante sia un ex Cityzens. Il suo passato al Manchester City non sembra, però, inficiare sulla possibile trattativa. Il contratto di Danilo con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno. La società bianconera potrebbe scegliere di cedere il difensore già gennaio al fine di monetizzare per non perderlo poi a zero in estate.

Per Danilo si ipotizza un ritorno in Premier League. Da un Manchester ad un altro.