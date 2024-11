Addio Milan: ha già detto sì al Barcellona

Il Milan giocherà quest’oggi contro il Cagliari, ma prima bisogna segnalare delle importanti novità in sede di calciomercato.

Dopo la vittoria sofferta ottenuta contro il Monza di Alessandro Nesta, di fatto, il Milan ha davvero sorpreso tutti. I rossoneri, infatti, hanno battuto martedì scorso al Santiago Bernabeu il Real Madrid con un netto 1-3.

Oltre al risultato finale, vista la grande prestazione degli uomini di Paulo Fonseca, il Milan ha sicuramente meritato il successo contro la squadra dell’ex rossonero Carlo Ancelotti. Il team meneghino, infatti, ha avuto diverse occasioni per far male al Real Madrid.

Archiviata questa super vittoria contro i campioni d’Europa in carica, il ‘Diavolo’ è chiamato a vincere anche in campionato. Quest’oggi, esattamente alle ore 18.00, il Milan sarà infatti di scena a Cagliari per sfidare la squadra agli ordini di Davide Nicola. Tuttavia, prima del match contro il team sardo, in casa rossonera bisogna registrare delle importanti in sede di calciomercato.

Calciomercato Milan, Leao entusiasta di vestire la maglia del Barcellona: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sport’, infatti, Rafael Leao sarebbe davvero felicissimo di vestire la maglia del Barcellona. Il calciatore portoghese, di fatto, direbbe sì al team blaugrana ad occhi chiusi, considerando anche il rapporto difficile che ha avuto in queste settimane con Paulo Fonseca.

C’è da dire che, quasi sicuramente, il Barcellona non pagherà la clausola rescissoria dell’attaccante esterno di ben 175 milioni di euro, considerando anche la possibilità di trovare un accordo con il Milan a cifre decisamente inferiori. I dirigenti rossoneri, infatti, potrebbero accettare anche un’offerta tra gli 80 e i 90 milioni di euro.