Esonero Juric, contatto Friedkin: Mancini ha risposto

Nelle ultime ore sono emersi nuovi gustosi dettagli in merito al destino di Ivan Juric e al rispettivo futuro della panchina dell’As Roma

Tra i vicoli della città eterna soltanto una certezza sembra aver invaso i cuori della tifoseria capitolina: Ivan Juric ha i minuti contati. Difatti pare che, in seguito ai risultati poco soddisfacenti rimediati nel recente passato, i vertici giallorossi non abbiano intenzione di curarsi del risultato della sfida con il Bologna di mister Italiano, il cui esito non influirà sui contatti che sono stati avviati per assumere un tecnicoche, questa volta, non dovrà fungere semplicemente da traghettatore (come avvenuto nel caso di Juric).

I Friedkin stanno dunque valutando con attenzione una serie di profili nel tentativo di raddrizzare una stagione semplicemente agghiacciante, durante la quale, sinora, gli oltre cento milioni di euro investiti nel corso dell’estate faticano a trovare una reale giustificazione. Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulle mosse della dirigenza.

La Roma ha contattato Mancini: Sky conferma

Secondo quanto riportato da Paolo Assogna nel corso di un collegamento in diretta su Sky Sport, pare che durante la giornata di ieri i vertici giallorossi abbiano contattato telefonicamente uno dei profili più chiacchierati degli scorsi giorni: Roberto Mancini.

L’inviato Sky ci ha tenuto a specificare che, ad un domanda diretta compiuta da Assogna in chiamata, l’ex commissario tecnico della Nazionale avrebbe smentito tale contatto. Secondo Assogna tuttavia si tratterebbe di una “bugia bianca” pronunciata per tutelarsi, poiché fonti certe avrebbero confermato la presenza di una linea di contatto tra Mancini e la Roma.