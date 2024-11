Hummels, non è solo ′colpa′ di Juric: nuovo retroscena e addio immediato

Hummels, non è solo colpa di Juric: nuovo retroscena sulle condizioni del tedesco. Ecco cosa dicono i numeri del giocatore della Roma

Tutti si chiedono perché non gioca Hummels, nonostante contro il Royale Union SG mancasse anche Ndicka. Scelta tecnica ha detto Juric, che gli ha preferito Cristante. E ovviamente le voci di un possibile addio del difensore tedesco nella finestra di gennaio si sono moltiplicate.

Ieri vi abbiamo descritto uno scenario importante, con una rescissione del contratto e anche con un possibile, tra le altre, passaggio alla Juventus che sarebbe interessata al giocatore. In Germania, a casa sua, Hummels potrebbe già tornare domani visto che ci sono moltissimi club pronti a prenderlo. Però, adesso, la domanda è sempre la stessa: perché non gioca? A cercare di fare chiarezza ci ha pensato Il Messaggero in edicola questa mattina.

Hummels non è in forma: non è colo colpa di Juric

Secondo il quotidiano il difensore non è proprio in forma, nonostante si stia allenando da inizio settembre con la Roma. In poche parole non è pronto a giocare né un match in Serie A e né in Europa League. Ecco perché Juric lo tiene in panchina.

Prima della partenza direzione Belgio, Juric inoltre aveva provato tra i titolari Hummels nel pacchetto arretrato a tre, ovviamente in mezzo al posto di Ndicka. Però, dopo aver visto le difficoltà, evidenti, del tedesco, ha deciso di mandare in campo dal primo minuto Cristante. Secondo lo staff tecnico i numeri di Mats, nei parametri che servono per capire se uno sta bene o meno, sarebbero insufficienti per fidarsi al cento per cento in questo momento della stagione. Ecco perché Juric non lo schiera e deve anche sopportare alcune frecciatine che gli arrivano dal giocatore via social. Insomma, svelato il mistero. E chissà se mai Hummels scenderà in campo con la Roma quest’anno. Gennaio si avvicina e un addio non è del tutto da scartare.