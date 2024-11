Roberto Mancini alla Roma, nuovo taglio UFFICIALE

Roberto Mancini alla Roma. La voce sta montando nella capitale. Il momento dell’addio di Ivan Juric appare sempre più vicino.

Il Bologna di Vincenzo Italiano potrebbe rappresentare l’atto finale dell’avventura, breve, di Ivan Juric sulla panchina della Roma. Lo Stadio Olimpico appare nuovamente pronto a far sentire il suo grido di protesta e di assoluta insoddisfazione.

Un coro contro la Roma società, giocatori e tecnico. Ma quella contro Ivan Juric potrebbe davvero essere l’ultima contestazione. Il previsto arrivo a Roma della proprietà americana è slittato ma pare che la famiglia Friedkin la decisione l’abbia già presa. Distanti da Roma. E dalla Roma. Il destino di Ivan Juric appare segnato e nemmeno il responso della gara di domenica contro il Bologna potrebbe variare quanto già deciso dall’altra parte dell’Oceano. Appurata questa decisione la domanda successiva è: chi dopo Daniele De Rossi ed Ivan Juric? Anche a questa domanda la famiglia Friedkin ha già dato una risposta. Netta.

Roberto Mancini alla Roma. I numeri parlano chiaro

Il nuovo tecnico della Roma appare avere un solo volto ed un solo nome: Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico della nazionale azzurra e fresco di esonero dalla carica di c.t. dell’Arabia Saudita, è il profilo favorito per la sostituzione di Ivan Juric.

A favore del tecnico di Jesi come prossimo allenatore dei giallorossi ci sono anche le quote Snai. In pochi giorni infatti sono ‘crollate’ passando da 10 a 5, fino ad arrivare a 3.50. Le quote per gli scommettitori offrono spesso ‘indizi’ di mercato interessanti. In questo caso appare sempre più prossima ‘l’elezione’ di Roberto Mancini a nuovo tecnico della Roma. Circolano anche altri nomi ed il ritorno di Daniele De Rossi non è ancora del tutto tramontato. Il tecnico di Ostia è ancora sotto contratto con la Roma. Chissà. Ma il tam-tam mediatico, e le quote Snai, però, continuano a battere su un nome soltanto: Roberto Mancini.