Allegri ‘rimonta’ in sella: verdetto ufficiale, arriva in città

In queste ultime ore, di fatto, è circolata una notizia su uno degli allenatori che fanno più gola a tutti, ovvero Massimiliano Allegri.

Dopo i tre giorni dedicati alle competizioni europee, il campionato di Serie A è tornato sotto la luce dei riflettori. Tra i risultati più importanti bisogna sicuramente inserire sia la vittoria della Juve di Thiago Motta nel derby contro il Torino che il pari del Milan di Paulo Fonseca a Cagliari contro la squadra guidata da Davide Nicola.

Mentre nella giornata di oggi, dopo Atalanta-Udinese delle 12.30, c’è tantissima attesa sul match dello Stadio Olimpico tra la Roma ed il Bologna. In caso di mancato successo dei giallorossi contro gli emiliani, vista anche la sosta di due settimane, i Friedkin manderebbero via Ivan Juric.

La posizione del tecnico croato sulla panchina giallorossa, di fatto, è sempre in bilico. Tra i nomi accostati alla Roma come possibili sostituiti di Ivan Juric, oltre a quello di Roberto Mancini, c’è anche quello di Massimiliano Allegri. Proprio su quest’ultimo, infatti, bisogna registrare un importante aggiornamento.

Massimiliano Allegri sarà oggi a Milano per assistere alla gara del suo cavallo ‘Mr Darcy’

Come scritto dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il tecnico toscano sarà all’Ippodromo di San Siro per un’importante gara di galoppo. Il suo cavallo, ‘Mr Darcy‘ (chiamato così in onore del protagonista di ‘Orgoglio e Pregiudizio’ di Jane Austen’, sarà tra i protagonisti dell’importante premio ‘Vittorio di Capua‘.

Mentre in serata, considerando l’estrema vicinanza con lo Stadio San Siro, Massimiliano Allegri andrà ad assistere con suo figlio al grandissimo big match di questa sera tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Antonio Conte. Nel frattempo, però, ricordiamo che l’ex allenatore della Juve è stato anche accostato alla panchina del Milan, se quest’ultimo dovesse esonerare Paulo Fonseca.