Dal Milan alla Juventus, ha stregato mezza Europa: subito 30 milioni

Sta calamitando le attenzioni di molte big a suon di prestazioni entusiasmanti: il Milan e la Juventus monitorano l’eventuale blitz. Ecco cosa sta succedendo

Dopo aver regolato l’Udinese e strappato un punto importante sul campo del Lille, la Juventus ha vinto il derby allungando la striscia di risultati utili consecutivi e lanciando un segnale importante alle altre concorrenti per lo Scudetto. Discorso diverso, invece, per il Milan. Reduci dall’importante exploit maturato al ‘Bernabeu’ contro il Real Madrid, Leao e compagni non sono andati oltre un pirotecnico pareggio sul campo del Cagliari.

Le mosse della Juventus e del Milan, però, potrebbero incrociarsi in modo importante sul mercato. Arrivano dall’Inghilterra, infatti, le ultime indiscrezioni relative al futuro di Ayyouub Bouaddi, promettente centrocampista del Lille che si sta mettendo in luce a suon di prestazioni importanti. Ne sanno qualcosa proprio i bianconeri, visto che il classe ‘2007 si è messo in mostra anche nell’ultimo confronto di Champions League contro la ‘Vecchia Signora’. Centrocampista moderno, in grado di interpretare al meglio le due fasi di gioco grazie alla sua fisicità e alla capacità di lettura del gioco, il prospetto cresciuto nelle giovanili del Creil continua a far parlare di sé, alimentando l’attenzione degli addetti ai lavori da tempo sulle sue tracce.

Calciomercato Juventus e Milan, Bouaddi fa impazzire mezza Europa: lo scenario

Secondo quanto riferito da CaughtOffside, per Bouaddi si starebbe profilando un vero e proprio duello di mercato. Oltre al Milan e alla Juventus, infatti, anche Liverpool, Arsenal e Chelsea avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

Dal canto suo, il Lille non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi gioielli più luminosi. Legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2027, il diciassettenne è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Nel caso in cui il centrocampista dovesse confermare gli ottimi segnali lanciati nell’ultimo periodo, però, non è escluso che la sua valutazione possa ulteriormente aumentare. A quel punto la strada per i rossoneri e bianconeri diventerebbe sempre più in salita: le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive.